Ukrajnai háború

Ukrán állami oldal ünnepli Gorbacsov likvidálását

Mihail Gorbacsov néhai szovjet reformista vezetőt most "likvidáltként" jelölte meg egy ellentmondásos ukrán weboldal, amely Kijev feltételezett ellenségeit listázza.



A Mirotvorets, azaz "Béketeremtő" egy nyilvános adatbázis azokról a személyekről, akiket névtelen moderátorok az ukrán nemzetbiztonságra nézve fenyegetőnek tartanak. Gorbacsov is az ilyen személyek között szerepel.



Miután kedden, 91 éves korában elhunyt, az ukrán honlap frissítette a profilját, hozzáadva a halála dátumát, és piros betűkkel a "likvidált" szót pecsételte a fényképére.



Bár a kifejezés állami gyilkosságra utal, ez a kezelés ugyanaz, amelyet a Mirotvorets Ukrajna minden állítólagos ellenségére alkalmaz, akinek halálhírét közli, függetlenül az okától.



Gorbacsov a The Sunday Times című brit lapnak adott 2016. májusi interjúja miatt került fel a Mirotvorets feketelistájára, amelyben azt mondta: "Én mindig az emberek szabad akaratával vagyok, és a Krímben a legtöbben azt akarták, hogy újraegyesüljenek Oroszországgal".



Ezzel arra a népszavazásra utalt, amelyet az egykori ukrán régióban tartottak, miután a 2014-es Majdan puccs nyomán elszakadtak Kijevtől. A Krím félsziget lakói elsöprő többséggel szavaztak az Oroszországgal való újraegyesítés mellett, amit Moszkva teljesített. Kijev és szövetségesei a népszavazást "fegyverrel fenyegetve" lebonyolítottnak minősítették, és nem voltak hajlandók elismerni annak eredményét.



A Mirotvorets technikailag magánvállalkozás, de széles körben úgy vélik, hogy kapcsolatban áll az ukrán belügyminisztériummal. Anton Gerascsenko, aki a honlap elindításakor miniszteri tanácsadó volt, hangosan támogatta az adatbázist, és jelezte, hogy beleszólt annak tartalmába.



Gorbacsov interjúja közvetlenebb módon is szembeállította őt az új kijevi hatóságokkal. Az SBU, a KGB utódja Ukrajnában, napokkal az interjú megjelenése után bejelentette, hogy öt évre kitiltották az országba való beutazásból.