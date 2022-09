Fegyvermentes övezeteket hoz létre New York-ban az új, szigorított fegyverviselési törvény

USA

Szigorított fegyverviselési törvény lépett életbe csütörtökön New York Államban, nehezítve a fegyverviselési engedély kiváltását, egyes helyeken pedig teljes tilalmat bevezetve. 2022.09.01 18:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szövetségi állam törvényhozása azt követően döntött az új jogszabály életbe léptetéséről, hogy az Egyesül Államok Legfelsőbb Bírósága júniusban alkotmánysértőnek ítélte New York több mint százéves fegyvertartási törvényét, ami azóta meghatározta a fegyvertartás korlátait.



Az új jogszabály szigorítja a fegyverviselési engedély megszerzésének feltételeit, a jövőben részletesen ellenőrzik az igénylők személyes hátterét a közösségi médiában közzétett bejegyzéseikkel együtt. A törvény 16 órás elméleti tanfolyamot és kétórás éleslövészetet ír elő az engedély feltételeként. A jogszabály úgynevezett fegyvermentes övezeteket hoz létre, ami azt jelenti, hogy bizonyos helyekről - bárokból, fesztiválokról, parkokból, könyvtárakból, iskolákból, kórházakból, kormányzati épületekből és a New York ikonikus teréről, a Times Square-ről kitiltják a fegyvereket. Emellett a jogszabály alapján az engedélyeket háromévente meg kell újítani.



Szeptember 4-én, vasárnap egy újabb eleme is életbe lép a fegyvertartási szabályozásnak, ami 18-ról 21 évre emeli a félautomata lőfegyverek vásárlásának korhatárát.



A jogszabály életbe lépését megelőző hetekben többszörösére ugrott a fegyverviselési engedélykérelmek száma New York államban, mert sokan még a szigorítás hatályba lépése előtt meg akarták szerezni a dokumentumot.



New York állam törvényhozása a szigorított új szabályok egy részét a tavaszi buffalói tragikus lövöldözésre adott válaszként fogadta el nyáron. Buffalo városban május közepén egy fegyveres 10 embert lőtt agyon egy üzletben.



Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága júniusban egy korábbi beadványról úgy döntött, hogy az állam fegyvertartási törvénye ellentétes az amerikai alkotmány önvédelem jogáról szóló cikkelyével. Erre reagálva egészítette ki New York állam törvényhozása a fegyverviselési szabályokat a most életbe lépett szigorításokkal.