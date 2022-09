Háború

Németország orosz kémekre vadászik a kormányban

A német kémelhárítás nyomozást indított a gazdasági minisztérium két magas rangú tisztviselője ellen, mert Robert Habeck miniszter azzal gyanúsította őket, hogy orosz kémek - jelentette szerdán a Zeit című hetilap. A lap "robbanásveszélyesnek" nevezte a leleplezést, amely "egy politikai botrány előszobája".



Habeck és segítői valamikor idén tavasszal fordultak a szövetségi alkotmányvédelmi hivatalhoz (Verfassungsschutz, más néven BfV), "belső dokumentumok ellentmondásaira" hivatkozva, amelyek az Északi Áramlat-2 gázvezetékkel, a földgáztárolókban lévő földgázzal és a Németország energiabiztonságáról szóló jelentéssel kapcsolatosak - írta a Zeit.



A dokumentumokból állítólag "áradt a megértés" az orosz álláspont iránt, és a bennük megfogalmazott érvek "gyakran nem egyeztek a kormány hivatalos irányvonalával" - írta a hetilap. A tisztviselők állítólag "eltértek" Habeck álláspontjától az Északi Áramlat 2 tanúsításának leállításával, a Gazprom Németország státuszával, valamint az Uniper gázszolgáltató megmentésével kapcsolatban.



A BfV a tisztviselők utánanézése során állítólag "életrajzi anomáliákat" talált, például egy esetben oroszországi tanulmányutat és "érzelmi közelséget Oroszországhoz" - de semmi lényegesebbet. A Zeit szerint "nem találtak szilárd bizonyítékot" sem a kémkedésre, sem a korrupcióra. Még csak valószínűsíthető ok sem volt arra, hogy lehallgassák a telefonjaikat, elolvassák az e-mailjeiket, vagy megfigyelés alá helyezzék a két tisztviselőt.



Németország régóta az olcsó oroszországi energiaimportra támaszkodik, hogy iparát ellássa energiával. Habeck augusztus 15-én a gáz különadóját bejelentő beszédében kijelentette, hogy ez a modell "megbukott és nem tér vissza".



Mivel a minisztériumi vezető tisztségviselők begyöpösödtek, és az energiával foglalkozók közül sokan "keletre hajlónak" minősülnek, lehetséges, hogy egy-kettő közülük még nem fejezte be a "mentális fordulatot" - spekulált a Zeit.



A vizsgálat a jelek szerint még folyamatban van, de mindkét lehetséges kimenetel bajba sodorhatja Olaf Scholz kancellár kormányát. Ha Habecknek igaza volt, és a két férfi "Kreml-zsaruk", akkor Oroszországnak sikerült beszivárognia Berlin egyik legfontosabb minisztériumába. Ha tévedett, akkor a befolyásos zöldpárti politikusnak magyarázatot kell majd adnia arra, hogy hogyan tudták rászedni arra, hogy boszorkányüldözést indítson a köztisztviselők ellen. Akárhogy is, a Zeit megjegyezte, a vizsgálat "valószínűleg elidegeníti" a bürokráciát.