Illegális bevándorlás

Matteo Salvini előre be nem jelentett látogatást tett Lampedusa migránstáborában

A jobboldal parlamenti választási győzelme esetén az európai és olasz határok védelmét, valamint az emberkereskedelemmel szembeni szigorú fellépést ígérte Lampedusa szigetén Matteo Salvini, a jobboldali Liga vezetője, aki előzetes bejelentés nélkül látogatta meg a sziget migránstáborát szerdán.



Salvini egy hónap alatt másodszor kereste fel a dél-olaszországi sziget regisztrációs központját ("hotspot"), amely a Földközi-tengeren átkelők egyik európai uniós érkezési pontjának számít.



A Liga vezetője először augusztus 4-én járt a táborban, akkor előzetes bejelentés után, és beszámolója szerint a központot érkezése előtt kiürítették, mintegy 850 bevándorlót helyezve át Szicíliába.



Most Matteo Salvini értesítés nélkül jelent meg a táborban. Az őt kísérő újságíróknak elmondta, hogy a hotspotban, mely 350 ember befogadására lenne alkalmas, több mint 1300 embert talált. Civilizált országhoz méltatlan körülményekről beszélt. Kijelentette, Lampedusa tábora nem befogadó központ, hanem "raktár". Hozzátette, hogy az utóbbi fél nap alatt tizenöt, bevándorlókkal teli hajó és csónak kötött ki a szigeten.



"A táborban az emberek össze vannak zsúfolva, a negyven fokban a földön fekszenek, közöttük kétéves gyerekek is. Vannak, akik befogadásra jogosultak, másoknak itt sem kellene lenniük, mivel nincs joguk a befogadásra, hiába kötnek ki az olasz partokon már harmadszorra, negyedszerre, ötödszörre, és kapnak ellátást az olasz adófizetők pénzéből" - hangoztatta Matteo Salvini.



Úgy vélte, az olasz és európai határoknak és Lampedusa szigetének is védelemre van szüksége.



Az emberkereskedelem üzlet - tette hozzá. Kijelentette, hogy a migrációt ellenőrzés alatt lehet tartani, "a baloldal ezt ígéri húsz éve, mi a jobboldalon bizonyítottuk is, hogy képesek vagyunk szembeszállni az emberkereskedelemmel, elég visszavezetni az ahhoz szükséges törvényeket". Matteo Salvini azokra a migrációs-biztonsági rendelkezésekre utalt, melyeket 2018-ben és 2019-ben, belügyminisztersége idején vezetett be. A törvénycsomag többek között tiltotta a migránsokat szállító hajók olaszországi kikötését.



Salvini nem titkolta, hogy a jobbközép koalíció választási győzelme esetén a Liga többek között a belügyi tárcára pályázik.



A belügyminisztérium adatai szerint Olaszországba az év eleje óta több mint 56 ezren érkeztek. Tavaly január és augusztus vége között kevesebb mint 39 ezren kötöttek ki az olaszországi partokon.



A legtöbben, több mint 15 ezren augusztusban érkeztek, majdnem kivétel nélkül a déli szigetekre.