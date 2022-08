Nemzetbiztonság

Oroszországnak kémkedhetett a német gazdasági minisztérium két magas beosztású munkatársa

Oroszországnak folytatott kémkedés gyanújába került a német szövetségi gazdasági minisztérium két magas beosztású munkatársa - írta szerdán a Die Zeit című német hetilap a hírportálján.



A beszámoló szerint mindkét minisztériumi dolgozó energiaügyekkel foglalkozik és kulcsfontosságú pozíciót tölt be a földgázellátás biztonságával kapcsolatban. Tevékenységük miatt a tárca vezetője, Robert Habeck közvetlen környezetéből kértek segítséget a szövetségi alkotmányvédelmi hivataltól (BfV).



A miniszter bizalmasai azért fordultak a belső elhárításért felelős nemzetbiztonsági szolgálathoz, mert úgy vélték, a két munkatárs feltűnően "oroszbarát" álláspontot képvisel számos ügyben, amelyek Oroszország Ukrajna ellen indított háborújával összefüggésben komoly politikai jelentőségre tettek szert.



Ilyen ügy volt a többi között az Északi Áramlat-2 földgázvezeték üzembe helyezési folyamatának leállítása, a Gazprom orosz állami energetikai óriásvállalat németországi érdekeltségeit összefogó Gazporm Germania vagyonkezelői felügyelet alá rendelése és az orosz földgázszállítások visszafogása miatt megrendült gázimportőr, az Uniper támogatása.



A két munkatárs ezekben az ügyekben a Zöldekhez tartozó tárcavezető politikai irányvonalától homlokegyenest eltérő álláspontot foglalt el. Az általuk jegyzett minisztériumi dokumentumokból szinte sugárzik a Moszkva iránti megértés - írta a Die Zeit, hozzátéve, hogy kormányzati körökben obstrukcióként, a munka szándékos akadályozásaként jellemzik az illetők tevékenységét.



Az indíték nem világos - emelte ki a hetilap, rámutatva, hogy a gazdasági minisztérium az utóbbi kormányzati ciklusokban a német-orosz gazdasági együttműködés fontos tényezője volt. Példaként említették, hogy a tárca előző vezetése - mindenekelőtt Peter Altmaier miniszter, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa - a "szuverén nemzeti energiaellátás" megteremtését szolgáló beruházásként tekintett az Északi Áramlat-2-re.



A tárca személyi állományára is hagyományosan a "keleti irányultság" jellemző, a nem politikai kinevezettként, hanem köztisztviselőként dolgozó munkatársak is ugyanolyan szívélyes kapcsolatban voltak a Kremllel, mint a német nagyvállalatokkal.



Meglehet, csupán az történt, hogy az érintett munkatársak hozzáállását még nem hatotta át az alig több mint fél éve hivatalba lépett új vezetés által képviselt irányvonal, az orosz energiafüggőség felszámolását célzó törekvés, de nem sértettek törvényt, nem dolgoztak pénzért vagy meggyőződésből Moszkvának, azaz egy idegen hatalomnak.



Az biztos, hogy a BfV megkezdte ellenőrzésüket, amely azonban konkrét gyanú hiányában nem jelent teljes körű, például a telefon, és e-mailforgalomra kiterjedő megfigyelést - írta a Die Zeit, hozzátéve, hogy egyelőre nem is tártak fel a kémkedés büntetőjogi tényállására utaló adatokat.