Meghan Markle szerint olyan hatást váltott ki az esküvője, mint amikor Nelson Mandela 27 év után kiszabadult a börtönből

Meghan Markle a The Cutnak adott interjújában beszélt arról, hogy az Oroszlánkirály 2019-es brit bemutatóján odament hozzá egy dél-afrikai színész és kijelentette, hogy "amikor beházasodott a királyi családba, úgy ünnepeltek az utcán, mint amikor Mandela kiszabadult" -írja a hvg.hu.



Ezt a megjegyzést olvasván rengetegen reagáltak, és fejezték ki nemtetszésüket. Köztük volt Zwelivelile 'Mandla' Mandela, Nelson Mandela unokája is. Azt mondta, igazán meglepte, amit Meghan Markle mondott. Úgy véli, hogy Meghan házasságkötését a brit herceggel nem lehet összehasonlítani a nagyapja kiszabadulásával a börtönből, ahol 27 évet töltött.



"Madiba ünneplését 350 év gyarmatosítás, valamint 60 év brutális apartheid rendszer vége alapozta meg Dél-Afrikában" - jelentette ki Zwelivelile.



Rengeteg embert felháborított Meghan Markle megjegyzése, s a #VoetsekMeghan (tűnj el, Meghan) hashtag"-el is tiltakoznak a "végtelen tiszteletlensége" ellen.