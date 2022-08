USA

Lemondott az amerikai titkosszolgálat igazgatóhelyettese, Trump egykori fehér házi kabinetfőnök-helyettese

Távozott posztjáról az Egyesült Államok titkosszolgálatának (US Secret Service) egyik igazgatóhelyettese, korábbi fehér házi kabinetfőnök-helyettes, aki fontos tanú volt a 2021. január 6-i washingtoni zavargások eseményeinek kivizsgálásáról szóló eljárásban.



Tony Ornato hétfőn a CNN-nek megerősítette a távozásáról szóló korábbi értesüléseket, közleménye szerint a magánszektorban folytatja pályafutását. Ahogy írta, "országát 25 éven át hűségesen szolgálta", mostani döntését régóta - több, mint egy éve - fontolgatta.



Ornato 2019 decemberében átmeneti időre elvállalta a Fehér Ház kabinetfőnök-helyettesi pozícióját Donald Trump alatt, majd a Trump-elnökség megszűnésével visszatért a titkosszolgálathoz, ahol igazgatóhelyettesként a képzési programokért felelt.



Ornato kétszer is tanúskodott a Capitolium környékén 2021. január 6-án történt zavargások és a törvényhozás épületét ért támadás körülményeit vizsgáló kongresszusi biztosság előtt. Tony Ornatót a testület kulcsszereplőnek tartja, aki fontos információkkal rendelkezhet azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi történt aznap.



Neve két hónappal ezelőtt is felmerült, amikor egy korábbi fehér házi tanácsadó a vizsgálóbizottság előtt tett nyilatkozatában beszélt Ornato érintettségéről. Cassidy Hutchinson, aki 2021 januárjában a Fehér Ház kabinetfőnökének közvetlen munkatársa volt, azt állította, hogy január 6-án, nem sokkal Donald Trump Fehér Háznál tartott nyilvános beszéde után találkozott Tony Ornatoval, aki azt mondta neki, hogy az elnök feldühödött, amikor megtudta, hogy nem mehet a Capitoliumhoz.



Az akkor hivatalban lévő elnök beszéde után vonult át több ezer feldühödött tüntető a törvényhozás épületéhez, a Capitoliumhoz, ahol egy csoportjuk behatolt az épületbe, és komoly károkat okozott. A zavargások következében többen meghaltak és sokan megsebesültek.