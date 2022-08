Erőszak

Kilakoltatott bérlő gyújtotta fel korábbi lakóházát, majd tüzet nyitott a menekülőkre Houstonban

Egy korábbi bérlő gyújtott fel egy lakóépületet a texasi Houstonban, majd az épületből menekülők közül három embert halálosan megsebesített. 2022.08.29 16:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Houston rendőrfőnöke a történtekről szóló sajtótájékoztatón elmondta, hogy vasárnap hajnalban egy fekete ruhába öltözött személy egy többlakásos lakóépületet felgyújtott, majd elrejtőzött, és a lakásokból menekülőkre tüzet nyitott. Három ember meghalt, ketten megsebesültek, minden áldozat 40 és 60 év közötti férfi volt - mondta Troy Finner rendőrfőnök.



A lövöldöző a tűzoltókra is fenyegetést jelentett, így nem tudták azonnal megkezdni az oltást - tudatta a rendőrség. A fegyverest egy szolgálaton kívüli rendőr egy közeli parkolóban találta meg, ahol tűzharc alakult ki, s végül a rendőr agyonlőtte a támadót. A negyvenes éveiben járó férfi a rendőrség tájékoztatása szerint sokáig a felgyújtott épületben lakott, és a közelmúltban lakoltatták ki, ami akár a támadás indítéka is lehetett.



Szintén vasárnap Oregon államban egy fegyveres egy bevásárlóközpontnál két embert halálosan megsebesített, majd magával is végzett.



A rendőröket 19 óra körül riasztották. A bejelentő szerint egy férfi egy bevásárló parkolójában kezdett lövöldözni Bend városában. Ezt követően a fegyveres bement az épületbe, ahol két embert lelőtt, egy másikat pedig megsebesített. A kiérkező rendőrök a feltételezett tettest holtan találták, közelében a fegyvert is megtalálták.



Detroitban vasárnap késő este többórás hajsza után a rendőrök letartóztatták azt a férfit, aki a gyanú szerint aznap délután találomra kiválasztott embereket támadott meg, három embert megölt, és egy másikat megsebesített. A rendőrségi közlemény szerint a lövöldöző két és fél óra leforgása alatt lelőtt egy várakozó embert egy buszmegállóban, egy kutyasétáltatót, és egy harmadik embert is, mindannyiukat több lövés érte.