Teherautó hajtott emberek közé egy holland településen, többen meghaltak - videó

Teherautó hajtott emberek közé szombat este a hollandiai Nieuw-Beijerland faluban, Rotterdamtól délre, ahol éppen egy utcai rendezvényt tartottak. Az áldozatok pontos száma még nem ismert, az első hírek szerint legalább hárman meghaltak, és többen megsérültek.



A teherautó - egy spanyol fuvarozóvállalat járműve - egy töltésről tért le és hajtott a tömegbe, egy sütögetés résztvevői közé.



A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit. A NOS holland közszolgálati adó jelentése szerint tíz mentőautó és egy mentőhelikopter érkezett a helyszínre. Több embert kórházba szállítottak.

WATCH: A truck has driven in to a crowd in Nieuw-Beijerland in the #Netherlands. Several people were trapped under the truck. The rescue is in full swing. pic.twitter.com/6Kjrxh04ls