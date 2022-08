Hatalmas tűz egy komphajón a Fülöp-szigeteknél - videó

Tűz volt egy komphajón a Fülöp-szigeteknél, kilenc eltűntet még mindig keresnek - közölte a helyi parti őrség pénteken.



A szigetek között közlekedő hajón - amely egyébként 400 ember szállítására képes - a baleset idején 48 utas és a 34 fős személyzet tartózkodott. A fedélzeten lévő 82 emberből a parti őrség egyelőre 73 embert tudott kimenteni a vízből.



Egy 44 éves nőt kórházba szállítottak, túlélők - akik közül sokan gyerekekkel utaztak - beszámolók szerint a tengerbe ugorva menekültek meg, miután a hajó fedélzetén tűz ütött ki.



Egyelőre nem tudni, mitől keletkezett tűz. Az oltást nehezítette, hogy a hajó alig egy kilométerre volt a Manilától délre fekvő kikötőtől, így közel volt más hajókhoz.



A Fülöp-szigeteknél gyakran éri baleset a hajókat a rendszeres karbantartás hiánya miatt, emellett sokan mellőzik a biztonsági előírások betartását is, a gyakori viharok pedig még jobban megnehezítik a helyzetet. A világ eddigi legtragikusabb, békeidőbeli hajóbalesete 1987-ben a Fülöp-szigeteknél történt: 4300 ember vesztette életét, miután a Dona Paz nevű komp összeütközött egy üzemanyag-szállító hajóval, majd elsüllyedt.

