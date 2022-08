Katasztrófa

Tüzérségi találat érte a zaporizzsjai atomhulladéklerakót

Négy ukrán állásból kilőtt tüzérségi lövedék csapódott be pénteken a zaporizzsjai atomerőmű üzemanyagtárolójának telephelyén - állították az orosz ellenőrzésű Energodar város hatóságai. Hozzátették, hogy a sugárzási szintek továbbra is normálisak, ami arra utal, hogy nem okoztak kárt.



Azóta további hat lövedék csapódott be "a közvetlen közelben" - közölte a helyi közigazgatás.



Európa legnagyobb atomerőművét március elején foglalták el orosz csapatok, nem sokkal azután, hogy Moszkva megkezdte ukrajnai háborúját. Azóta az orosz nemzeti gárda és speciális csapatok őrzik a telephelyet, miközben az ukrán személyzet folytatta a műveleteket.



Orosz és helyi tisztviselők azzal vádolták az ukrán erőket, hogy többször támadták a zaporizzsjai atomerőművet drónokkal, tüzérséggel, sőt, még az Egyesült Államok által szállított fegyverekkel is. Kijev visszautasította a vádakat, és azt állította, hogy Oroszország katonai bázisként használja a létesítményt, és saját csapatait lövi, hogy Ukrajnát rossz színben tüntesse fel.



Csütörtökön a lövések futótüzet okoztak Energodartól délre, és az erőművet le kellett állítani, hogy megakadályozzák a katasztrófát.



Míg a reaktorépületet úgy tervezték, hogy sokat kibírjon, az erőmű tartórendszerei sokkal sérülékenyebbek. Különösen problémás az a terület, ahol több száz hordónyi kiégett fűtőelemet tárolnak, mivel bármilyen sérülés radioaktív sugárzáshoz vezethet.



Oroszország ENSZ-nagykövete, Vaszilij Nebenzia bizonyítékokat mutatott be a Biztonsági Tanácsnak az ukránok vétkességéről a lövöldözésben, többek között megnevezve az érintett egységeket és megadva azok pontos helyét.



Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) vezetője kedden kijelentette, hogy személyesen szándékozik "napokon belül" missziót vezetni a zaporizzsjai atomerőmű ellenőrzésére. Moszkva többször felszólította a NAÜ-t, hogy vizsgálja meg a létesítményt, de a missziót késlelteti, hogy Ukrajna ragaszkodik ahhoz, hogy az ellenőröknek Kijeven át kell utazniuk.



"Kijev mindent megtesz, hogy megzavarja a NAÜ missziójának útját a zaporizzsjai atomerőműhöz, de a próbálkozásuk nem fog sikerülni" - közölte pénteken az orosz külügyminisztérium a lövésekről szóló jelentésekkel kapcsolatban.



Az ukrán kormány és nyugati támogatói azzal vádolják Oroszországot, hogy "az ukrán villamos energia ellopására" készül, és követelik, hogy Moszkva adja vissza Kijevnek a zaporizzsjai erőművet, vagy hozzon létre körülötte egy 30 kilométeres (18 mérföldes) demilitarizált övezetet. Moszkva elfogadhatatlannak minősítette a követeléseket.