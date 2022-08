Ukrajnai háború

Biden és Zelenszkij telefonon egyeztetett

Az ukrajnai Zaporizzsja Atomerőmű feletti ellenőrzés visszaadására szólította fel Oroszországot az amerikai és ukrán elnök - közölte a Fehér Ház, miután Joe Biden és Volodimir Zelenszkij telefonon beszélt egymással.



A sajtóközlemény szerint az Egyesült Államok elnöke egyben gratulált az ukrán államfőnek Ukrajna függetlenségi ünnepe alkalmából, és megerősítette országa további támogatását Ukrajna felé. Joe Biden a szerdán bejelentett nagyszabású katonai segély részleteiről is tájékoztatta az ukrán elnököt.



Emellett tiszteletét fejezte ki az ukrán emberek függetlenség védelmében tett erőfeszítései miatt.



Ukrajnában szerdán emlékeztek meg az ország függetlenségének kivívásáról, az ország Szovjetuniótól való elszakadásáról.



Az amerikai elnök szerdán jelentette be, hogy az Egyesült Államok csaknem 3 milliárd dollárt biztosít Ukrajna számára fegyverek és felszerelések vásárlására. A Fehér Házban keltezett szerdai dokumentum szerint Ukrajna 2,98 milliárd dollárt fordíthat fegyverek, felszerelések beszerzésére az Ukrajnai Biztonsági Segítség Kezdeményezés (Ukraine Security Assistance Initiative) keretében, ami az eddigi legnagyobb támogatási elem. Ez lehetővé teszi Ukrajna számára légvédelmi rendszerek, tüzérségi rendszerek, lőszerek, és pilóta nélküli légi rendszerek, valamint radarok beszerzését, hogy hosszú távon is képes legyen folytatni az önvédelmet - állt a sajtóközleményben.