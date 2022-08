Koronavírus-járvány

Romániában visszafizetik a digitális járványügyi adatlap kitöltésének elmulasztása miatt kirótt bírságokat

Romániában november közepéig igényelheti vissza a kifizetett bírság összegét az a 28 ezer állampolgár, akit a koronavírus-járvány miatt bevezetett PLF (Passenger Locator Form) digitális adatlap kitöltésének elmulasztása miatt 2021. decembere és 2022. márciusa között bírságoltak meg a hatóságok - írta csütörtökön a Hotnews.ro hírportál.



A lap az egészségügyi minisztériumtól megtudta: valójában 236 607, a jelzett időszakban külföldről érkezett utast bírságoltak meg a hatóságok 452 millió lej (37,8 milliárd forint) értékben az adatlap kitöltésnek elmulasztása miatt, túlnyomó többségük azonban nem fizette be a büntetést. A PLF kitöltésének elmulasztásáért az első másfél hónapban 2000 és 3000 lej közötti bírságokat szabtak ki, a büntetési tételt februártól a közfelháborodás hatására 500 lejre mérsékelték.



Az adatlap kitöltésének kötelezettségét - az összes többi járványügyi korlátozással együtt - márciusban oldották fel Romániában, majd a parlament a nyár elején törvényt hozott a kiszabott bírságok eltörléséről. A fejlesztési, közigazgatási és közműépítési minisztérium múlt héten kiadott rendeletével szabályozta a visszafizetés igénylésének módját.



A kifizetett PLF-büntetést a lakcím szerinti önkormányzat adóhivatalától személyesen, meghatalmazott által, vagy interneten - az úgynevezett digitális adófiókban (SPV) - lehet visszaigényelni november 15-ig. Aki nem fizette be a PLF miatt kiszabott büntetést, annak semmit sem kell tennie, tartozását automatikusan törli az adóhatóság. Az önkormányzatoknak másfél hónapos határidőt szabott meg a bírság visszafizetésére a miniszteri rendelet.



A PLF-et más európai országok példáját követve a járványügyi kontaktkutatás megkönnyítése érdekében vezették be Romániában, azzal a céllal, hogy a hatóságok adott esetben megtalálhassák és figyelmeztethessék azoknak az útitársait, akikről a határátlépés után kiderül, hogy koronavírussal fertőzöttek.



Romániában három hete napi 8000 új fertőzés körül tetőzött a koronavírus-járvány hatodik hulláma, azóta hetente 20-30 százalékkal csökkentek az esetszámok. Az egészségügyi minisztérium csütörtöki jelentése szerint az utóbbi 24 órában 3650 embernél diagnosztizálták a fertőzést, és 20 koronavírusos beteg halt meg. A kórházakban 3049 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 251 intenzív terápiában részesül.