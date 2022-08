Háború

Szándékos gyújtogatás áll a gigantikus orosz erdőtűz hátterében

Szabotázs gyanúja merült fel az oroszországi erdőtüzek elleni küzdelem során. A helyzet súlyos, de ellenőrzés alatt van a sürgősségi miniszter szerint. 2022.08.25 14:32 ma.hu

Az oroszországi Rjazan régióban tomboló hatalmas erdőtüzeket egy szabotázsakciót végrehajtó gyújtogató okozhatta - közölte egy orosz miniszter csütörtökön a médiával.



"Látjuk a szabotázs bizonyos elemeit. Az erdőtüzek hátterében gyújtogatás elemei állnak" - mondta Alekszandr Kurenkov rendkívüli helyzetekért felelős miniszter, miközben tájékoztatta a nyilvánosságot a helyzetről. Az orosz bűnüldöző szervek vizsgálni fogják, hogy valóban bűncselekményről van-e szó - tette hozzá a tisztviselő.



A Moszkvától mintegy 150 kilométerre délkeletre fekvő Rjazan régiót az utóbbi évek legsúlyosabb erdőtüzei sújtották. A minisztérium a héten arról számolt be, hogy a lángok csaknem 15 ezer hektárnyi erdőt emésztettek el.

Az első tüzet a régióban augusztus 7-én észlelték. Tíz nap alatt az erdőtüzek olyannyira elterjedtek, hogy a füstjüket a fővárosban is érezni lehetett. A katasztrófával küzdő tűzoltóknak a forró időjárással és a gyors széllel is meg kell küzdeniük, ami megnehezíti a munkájukat - magyarázta a miniszter.



"Jelenleg nehéznek értékelem a helyzetet, de teljesen ellenőrzés alatt tartom" - mondta Kurenkov újságíróknak.



Az orosz bűnüldöző szervek jelenleg riadókészültségben vannak az esetleges szabotőrök miatt, akik Ukrajna nevében akarnak kárt okozni az országban. Csütörtökön a belbiztonsági ügynökség, az FSZB arról számolt be, hogy elfogtak egy orosz állampolgárt, aki állítólag "terrortámadásokat" tervezett az orosz Kalinyingrádi exklávéban.



A gyanúsítottat helyi lakosként és az Azov, az ukrán nemzeti gárda egyik egységének támogatójaként írták le, amelynek tagjai előszeretettel támogatják a szélsőjobboldali ideológiát. Moszkva nemzetközi terrorszervezetnek tekinti. Az FSZB azt állította, hogy a férfi az orosz balti flottához tartozó célpontokat és a Hrabrovo repülőteret akarta megtámadni, amelyet polgári és katonai repülőgépek egyaránt használnak.