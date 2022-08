Ukrajnai háború

Ukrán védelmi miniszter: még több fegyver kell Németországtól

Még több fegyverre van szüksége Ukrajnának Németországtól az orosz támadással szembeni védekezéshez - jelentette ki az ukrán védelmi miniszter az ARD német országos köztelevíziónak egy szerdán bemutatott interjúban.



Olekszij Reznyikov a hazája elleni orosz támadás megindítása - február 24. - óta eltelt fél év fejleményeit feldolgozó sorozat részeként készített interjúban kiemelte, hogy Ukrajna köszönettel tartozik Németországnak az eddigi támogatásért, például a Gepard önjáró légvédelmi ágyúkért, a hamarosan megérkező IRIS-T légvédelmi rendszerért és a Cobra radarrendszerért.



Ugyanakkor - tette hozzá - Németországnak Leopard harckocsijai is vannak, "méghozzá rengeteg", és a "közös partnerek" is rendelkeznek ilyen járművekkel. Ukrajna ezért azt kéri a berlini vezetéstől, hogy adjon engedélyt a partnereknek arra, hogy átadhassanak az ukrán hadseregnek Leopárdokat.



"Adják meg nekünk az eszközöket, és mi elvégezzük a munkát" - mondta az ukrán védelmi miniszter.



Hozzátette, hogy "több igazi fegyver" kellene Németországtól, például MARS-II rakéta-sorozatvetők. Az ukrán hadsereg három ilyen rakétavető rendszert használ, ezek "nagyon jók és remekül szolgálnak, de még jobb lenne, ha tizenkettő lenne belőle" - mondta Olekszij Reznyikov.



Arról is szólt, hogy egyelőre nincs lehetőség tárgyalásra az orosz vezetéssel. A tárgyalások megindításának minimális feltétele a február 24. előtti helyzet helyreállítása, az ukránok "kívánsága és álma" pedig valamennyi elfoglalt terület visszaszerzése és a függetlenség elnyerésének napján, 1991. augusztus 24-én érvényben volt határok visszaállítása.



Olaf Scholz német kancellár az ukrán függetlenség napja alkalmából közölt szerdai videoüzenetében kiemelte, hogy Németország kitart Ukrajna mellett. Önjáró lövegektől légvédelmi rendszerekig "továbbra is hónapról hónapra szállítunk fegyvereket" - mondta a német kormányfő, hozzátéve, hogy országa a háború utáni újjáépítésben is támogatja Ukrajnát.



Ezzel kapcsolatban közölte, hogy október végén nemzetközi újjáépítési konferenciát tartanak Berlinben az Európai Bizottság elnöke, Urusula von der Leyen részvételével.