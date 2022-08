Demonstráció

Romániában tüntetéssel és 'időhúzó' tiltakozással követel béremelést a rendőrök szakszervezete

A szakszervezetek szerint a rendőröknek elegük van a Nicolae Ciuca vezette kormány miniszterei által rendezett "politikai cirkuszból". 2022.08.24 12:46 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A hatályos román közalkalmazotti bértörvényben előirányzott, de rendre elhalasztott béremelések folyósításáért rendezett tüntetést szerdán Bukarestben a rendőrök és börtönőrök szakszervezete, amely sajátos, "időhúzó" tiltakozási módszerekkel is nyomatékot ad bérköveteléseinek.



Az érdekvédelmi szervezet több száz, az ország különböző megyéit képviselő aktivistája a bukaresti kormány előtt adott hangot elégedetlenségének, majd a belügyminisztérium elé vonult.



A szakszervezetek szerint a rendőröknek elegük van a Nicolae Ciuca vezette kormány miniszterei által rendezett "politikai cirkuszból", az "örökös időhúzásból" és arra figyelmeztették a politikusokat, hogy pattanásig feszült a hangulat a rendvédelmi testületek mintegy negyedmillió alkalmazottja körében.



"Az infláció meghaladta a 15 százalékot, az alapélelmiszerek ára megduplázódott, az energiaszámlák szegénységbe sodorják a románokat, így elkerülhetetlen a 2018-as augusztusi 10-ihez hasonló tömegtüntetések újrakezdése. Akkor a rendőrök és börtönőrök is az utcán lesznek, de ezúttal a tüntetők oldalán, és Ciuca miniszterelnök ne számítson arra, hogy a csendőrség majd könnygázzal, vagy gumibottal fogja megvédeni a felháborodott tüntetőktől a tehetetlen kormány védelmében" - figyelmeztetett a szakszervezet közleménye.



A rendőrszakszervezet hétfőn arról döntött, hogy a törvénynek csak a betűjét - de nem a szellemét - tiszteletben tartó módszerekkel is próbálja felhívni a döntéshozók figyelmét. A rendőrök bírságolás helyett csak figyelmeztetésben részesítik a kihágások elkövetőit, nem vállalnak többé túlórát, egyszerre mennek ebédszünetre, sokkal alaposabban átvizsgálják a megállított járművek rakományát és az autóvezetők iratait, minden részletre kiterjedő nyilatkozatokat iratnak a tanúkkal és sértettekkel, a határátkelőkön pedig túlbuzgó ellenőrzéssel lassítják a forgalmat.



Romániában a kormány egy korábbi döntése értelmében a közalkalmazottak idén a negyedét kapják meg annak a béremelésnek, amely az egységes bértörvény alapján megilletné őket.