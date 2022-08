Koronavírus-járvány

Euractiv: Bulgária influenzaként fog tekinteni a koronavírusra

Bulgária influenzaként és egyéb légúti megbetegedést okozó vírusok között fogja kezelni a koronavírust - jelentette be Radka Argirova, a koronavírus-járvánnyal foglalkozó bolgár munkacsoport miniszterelnöki tanácsadója a bolgár egészségügyi minisztérium vonatkozó ülését követően - jelentette az Euractiv című brüsszeli hírportál szerdán.



A hírportál cikkében azt írta, Argirova bejelentése szerint a szeptemberi tanévkezdéssel bevezetni tervezett megközelítés azt jelentené, hogy a koronavírussal fertőzöttekre és a kontaktszemélyekre a továbbiakban nem vonatkozna karantén-kötelezettség.



Emlékeztettek, Spanyolország volt az első az Európai Unióban, amely szezonális influenzaként tekintett a koronavírusra március végén, és ekkor feloldották a fertőzöttekre vonatkozó kötelező karantént a dél-európai országban.



"A vírus endémiás - folyamatosan fellelhető - időszakába lépünk. A vírus fokozatosan légúti megbetegedést okozó vírusnak, például influenzának fog minősülni. Csökken az új esetek száma az országban. Naponta hozzávetőleg ezer új fertőzést jegyeznek fel, és az intenzív osztályokon ápolt koronavírussal fertőzött betegek száma 50 alatt marad" - fogalmazott Radka Argirova.



Az Euractiv cikkében arról is beszámol, Bulgáriában csütörtökön megszűnik a maszkviselési kötelezettség a tömegközlekedési eszközökön, azonban egyebek mellett a kórházakban, a gyógyszertárakban és az idősotthonokban továbbra is kötelező marad.



Bulgáriában közel 38 ezer ember, a lakosság mintegy 0,6 százaléka halt meg a koronavírus-járványban. Az ország ezzel az egy főre jutó koronavírus okozta halálozások számát tekintve a második helyen áll a világon Peru után - írják. Az országban a legalacsonyabb a beoltottak aránya az EU-ban, a lakosság valamivel több, mint 31 százaléka szerzett teljes védettséget a koronavírussal szemben, és körülbelül 12 százalék azok aránya, akik emlékeztető oltást is kaptak. Megjegyezték, a koronavírus-járvány nyári hullámának idején az új fertőzöttek száma napi háromezerre nőtt, a halálozások száma azonban elmaradt a korábbi járványcsúcsok idején feljegyzett adatoktól.



"Láthatóan csökken a koronavírussal újonnan megfertőzöttek száma az országban. Ebből kifolyólag azt mondhatjuk, hogy kezeljük a járványt. Mi mondhatjuk meg, milyen intézkedéseket kell hozni, nem a vírus kényszeríti ránk őket, ami nagyon fontos és nagyon biztató" - fogalmazott Argirova.



Az elmúlt hetekben a statisztikák szerint az új fertőzések átlagos száma napi ezerre csökkent Bulgáriában - tette hozzá a brüsszeli hírportál.



A járvány kezdete óta 1 236 660-an fertőződtek meg az új típusú koronavírussal és 37 562-en haltak meg a szövődményekben Bulgáriában.