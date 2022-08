USA

Öt nap börtönre és három év próbaidőre ítélték Nancy Pelosi férjét

Bűnösnek vallotta magát Paul Pelosi, a Kalifornia államban lévő Napa megyei bíróság pedig többek közt öt nap börtönre és három év próbaidőre ítélte kedden az amerikai képviselőház demokrata elnöke, Nancy Pelosi férjét, aki még májusban okozott balesetet sportautójával.



A 81 éves Paul Pelosi büntetése egy vádalku nyomán 5 nap börtön, amiből már négy napot letöltött, a fennmaradó egyet pedig 8 órás közösségi munkával válthatja ki. Az ítélet szerint emellett részt kell vennie egy három hónapos programban, egy éven át alkoholszondával felszerelt gyújtásgátlót kell használnia autójában, jóvátételt fizetnie, valamint az ítélet 3 év próbaidőt is tartalmaz.



Az ítélethozatal napján, kedden a kaliforniai autópálya-rendőrség nyilvánosságra hozta a baleset utáni rendőri intézkedésről készült, a járőrautó kamerája által rögzített felvételeket. Ezekből kiderült, hogy Paul Pelosi a baleset után a jogosítványa mellett egy rendőröket segítő szervezet kártyáját is átadott az intézkedő járőröknek. A 11-99 Alapítvány rendőröket támogat és ösztöndíjat biztosít gyermekeik számára.



Az értékelések szerint a felvétel alátámasztja a rendőrségi jelentésben szereplő állítást, ami a részegség "objektíven" megállapítható jeleiről szólt. A baleset után Pelosit letartóztatták, az alkoholteszt megállapította, hogy vérének alkoholtartalma 0,082 százalék volt, ami két ezrelékkel magasabb a megengedettnél.



A bírósági eljárás kezdetekor több kormányzati érdekvédő szervezet is felszólította a bíróságot, hogy ne alkalmazzon semmiféle "kivételes elbírálást" a képviselőházi elnök férjének ügyében.



Nancy Pelosi házelnök nem kommentálta az ítéletet, hivatala úgy fogalmazottt, magánügyről van szó.