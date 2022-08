UNESCO

Angela Merkel nyerte el az UNESCO-békedíjat a menekültek befogadásáért tett erőfeszítéseiért

2015 nyarán, a migránsválság csúcsán az akkori német kancellár megnyitotta országa határait a menedékkérők előtt, mondván, hogy Németország megbirkózik a menekülthullámmal, "sikerülni fog, megoldjuk". 2022.08.24 07:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Angela Merkel volt német kancellárnak ítélték oda idén a Félix Houphouët-Boigny-UNESCO Békedíjat a menekültek befogadásáért tett erőfeszítéseiért - közölte kedden a Nobel-békedíjas Denis Mukwege, a kitüntetést odaítélő testület elnöke.



"A zsűri minden tagját meghatotta (Angela Merkel) azon bátor döntése 2015-ben, hogy (Németország) fogadjon be több mint 1,2 millió menekültet egyebek között olyan országokból, mint Szíria, Irak, Afganisztán és Eritrea. Ez az ő öröksége" - jelentette ki Mukwege.



Audrey Azoulay, az UNESCO főigazgatója szintén méltatta Merkelt, mondván: az a tény, hogy neki ítélték oda a díjat, emlékeztető mindannyiunk számára, hogy "kulcsfontosságú kérdés, miként bánunk a migránsokkal és a menekültekkel".



Egyelőre nem tudni, mikor adják át a kitüntetést Merkelnek, aki tavaly vonult vissza a politikai élettől.



A dpa német hírügynökség felidézte, hogy 2015 nyarán, a migránsválság csúcsán az akkori német kancellár megnyitotta országa határait a menedékkérők előtt, mondván, hogy Németország megbirkózik a menekülthullámmal, "sikerülni fog, megoldjuk". Később viszont, miután csökkent a támogatottsága a társadalomban és saját konzervatív pártjában, valamelyest visszatáncolt bevándorláspárti álláspontjától.



A volt elefántcsontparti elnökről elnevezett Félix Houphouët-Boigny Békedíjban olyan személyek, magán- és köztestületek részesülnek, akik, illetve amelyek sokat tettek a béke elősegítéséért, védelméért és megőrzéséért. Az UNESCO-békedíjnak is nevezett elismerésben részesült 1989 óta többek között Nelson Mandela, Simon Peresz, Jasszer Arafat és Francois Hollande is.