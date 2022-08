Ukrajnai háború

Ukrán külügyminiszter: Európában csak Ausztria és Magyarország nem szállított fegyvert Ukrajnának

Dmitro Kuleba szerint sok olyan ország, amely korábban soha nem szállított fegyvert konfliktusövezetekbe, "a totális agresszió kezdete után" változtatott az álláspontján. 2022.08.23 11:33 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Európában csak Ausztria és Magyarország nem szállított fegyvert Ukrajnának - jelentette ki Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter az Ukrinform ügynökség szerint hétfőn az ukrán televízióban.



"Magyarországot, valamint Ausztriát, mint semleges országot leszámítva már egyetlen európai ország számára sem tabu többé a fegyverek szállítása Ukrajnának, bár korábban az volt" - fogalmazott Kuleba.



Kuleba szerint sok olyan ország, amely korábban soha nem szállított fegyvert konfliktusövezetekbe, "a totális agresszió kezdete után" változtatott az álláspontján, sőt néhány ország még a törvényeit is megváltoztatta annak érdekében, hogy lehetővé tegye a fegyverszállításokat Ukrajnába.



Semlegessége miatt Ausztria "különleges szerepben" látja magát az EU Ukrajna-politikájában, ahogy Karl Nehammer szövetségi kancellár fogalmazott. Az Európai Unión belül Ausztria "teljes mértékben szolidáris" biztonsági kérdésekben is a tagországokkal - erősítette meg július elején. Semleges országként Ausztria nem szállíthat fegyvereket Ukrajnának, amint azt Alexander Schallenberg külügyminiszter nemrég személyesen is megerősítette az ukrán vezetésnek júliusi kijevi látogatása során.



A teljes összképhez azonban hozzátartozik, hogy a magyar kormány a háború kitörésekor az EU-ban megszavazott egy 500 millió eurós fegyverszállítmányt Ukrajnának. Ausztria is segíti az országot, felszerelést (sisakot, golyóálló mellényt) küldött az ukránoknak polgári használatra.