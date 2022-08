Oroszország

Egy ukrán nőt gyanúsított meg Darja Dugina meggyilkolásával az FSZB

Az ukrán állampolgárságú Natalja Vovkot gyanúsította meg hétfőn az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) Darija Dugina orosz újságírónő meggyilkolásával.



Az FSZB szerint az 1979-es születésű Vovk július 23-án érkezett Oroszországba 2010-es születésű lányával, Szofija Sabannal, és abban a házban bérelt lakást Moszkvában, ahol Dugina is lakott, hogy kémkedhessen kiszemelt áldozata után.



Az orosz biztonsági szolgálat azt állította, hogy az ukrán nő által használt Mini Cooper gépkocsin az oroszországi belépéskor a donyecki szakadár köztársaság rendszáma volt, amelyet később kazah, az ország elhagyásakor pedig ukrán rendszámra cserélt le. Az FSZB szerint Vovk ukrán titkosszolgálatok megbízásából követte el a gyilkosságot, de nem nevezte meg ezeket.



Vovk, aki Észtország irányába hagyta el Oroszországot, vasárnap a merényletet megelőzően részt vett a Tragyicija irodalmi-zenei fesztiválon, amelynek a 30 éves Dugina díszvendége volt. Az újságírónő Toyota Land Cruiser Prado típusú terepjáróját az orosz hatóságok szerint távirányítású, 400 gramm trotilnak megfelelő erejű pokolgéppel robbantották fel Moszkva megye Ogyincovói járásában.



A FSZB videofelvételeket tett közzé Vovkról, amelyek tanúsága szerint szőkített frizurával érkezett Oroszországba, majd sötétre festette a haját, és úgy is távozott. A RIA Novosztyi hírügynökség a RahDit hackercsoportra hivatkozva azt állította, hogy a gyanúsított az ukrán Azov ezredben szolgált, amelyet Oroszországban terrorszervezetnek minősítettek, és hogy a leánykori neve Saban volt. A bűncselekményhez használt gépkocsit eladásra hirdették meg Ukrajnában.



Az orosz nyomozóhatóság több emberélet veszélyeztetésével elkövetett emberölés címén indított eljárást. Az áldozat apja Alekszandr Dugin orosz filozófus és közéleti szereplő, a neoeurázsiai, szláv-türk összefogást szorgalmazó filozófiai és politikai irányzat megteremtője, az "orosz világ" ideológusa. A Nyugaton ultranacionalistának minősített, a Krím annektálását és az Ukrajna megtámadását is támogató Dugin 2015 óta egyebek között amerikai, kanadai és ausztrál szankciós listán szerepel, és hasonló intézkedéseket léptettek életbe az övével rokon eszmeiséget valló lánya ellen is.



Sajtóértesülések szerint a 60 éves Dugin szombaton éjjel a lányával együtt akart elutazni a fesztiválról, de végül egy másik gépkocsiba szállt be. A filozófus lányának elvesztése hatására sokkot kapott, kórházba kellett szállítani. A férfi mellé személyi védelmet rendeltek ki.

Alekszandr Dugin nevében hétfőn nyilatkozat jelent meg Konsztantyin Malofejevnek, a Cargrad médiacsoport igazgatótanácsa elnökének a Telegram-csatornáján, miszerint az orosz népet nem lehet megtörni, így Darja Dugina gyilkosai nem fogják elérni, amit akartak. Dugin szerint a lányát, aki "soha nem szólított fel erőszakra vagy háborúra", Oroszország ellenségei "alattomosan, sunyi módon ölték meg".



"A szívünk nem pusztán bosszúra vagy megtorlásra szomjas. Ez túl sekélyes volna, nem orosz. Mi kizárólag a győzelmünket akarjuk... Győzzenek hát, kérem!" - írta Dugin.



Vlagyimir Putyin orosz elnök táviratban fejezte ki részvétét a meggyilkolt Darja Dugina családjának, aljas és kegyetlen bűnténynek nevezte a történteket. Putyin szerint Dugina újságíróként, tudósként, filozófusként és haditudósítóként "becsületesen szolgálta a népet és a hazát, a tetteivel bizonyította, mit jelent orosz hazafinak lenni".



A gyilkossággal kapcsolatban Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője azt írta vasárnap este, hogy ha bebizonyosodik az ukrán nyomra vonatkozó verzió, akkor már "a kijevi rezsim által megvalósított állami terrorizmus politikájáról kell beszélni". A hivatalos ukrán szervek elhatárolódtak a történtektől.



Vasárnap este Ilja Ponomarjov volt orosz parlamenti képviselő Kijevben nyilatkozva azt állította, hogy a merényletet a közvélemény számára eddig ismeretlen orosz "partizánmozgalom", a Nemzeti Köztársasági Hadsereg (NRA) követte el. A 2019 óta ukrán állampolgár Ponomarjov szerint az NRA a Putyin-rendszer megdöntésére törekszik, és további politikai gyilkosságokra készül a Kreml politikáját támogató személyiségek ellen.



Az ukrán nemzeti gárdához tartozó Azov ezred a Telegram üzenetküldő alkalmazáson hétfőn nyilvánosságra hozott közleményében leszögezte, hogy a nő, akit az FSZB a gyilkossággal gyanúsít, nincs és soha nem volt semmilyen kapcsolatban az alakulattal.



A mariupoli Azovsztal üzem ukrán védői közül hárman sajtótájékoztatót tartottak. Egyikük az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint felfedte, hogy az Azov tagjai katonai igazolványukon terepszínű egyenruhában vannak lefotózva, míg az FSZB által nyilvánosságra hozott iraton a gyilkosság gyanúsítottja a nemzeti gárda díszegyenruháját viseli. A bemutatott szolgálati igazolvány szerint a nő az ukrán nemzeti gárda 3057. katonai egységéhez tartozik.



"A 3057. katonai egységhez tartozik az Azov is, de az egység nem minden tagja tartozik az Azovhoz" - közölte az egyik katona. Feltételezése szerint egy régi, már nem érvénye igazolvány volt, amelyre az oroszok Mariupol megszállásakor találhattak rá. "Ez komolytalan, egy sebtében összerakott, rosszul kitalált hamisítvány" - jegyezte meg. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy az Azovnak egy női tagja sincs.

A nemzeti gárda a Facebookon ugyancsak álhírnek nevezte azt, hogy a gyilkossággal gyanúsított nő, Natalija Vovk valaha is szolgált volna az Azov ezrednél.