Hadsereg

Óriási hadgyakorlatba kezdett Dél-Korea és az Egyesült Államok

Megkezdte az elmúlt évek legnagyobb közös hadgyakorlatát hétfőn Dél-Korea és az Egyesült Államok - jelentették be hivatalosan Szöulban.



A szeptember 1-jéig tartó, Ulcsi Szabadságpajzs névre keresztelt művelettel párhuzamosan Dél-Korea külön, négynapos polgári védelmi gyakorlatot is tart. A katonai és a civil gyakorlatok célja az ország védelmi képességének megerősítése és felkészítése a változó hadviselési módokra, a többi között a kiberfenyegetések elhárítására.



"A Koreai-félsziget békéjének megőrzése légmentesen záró biztonsági architektúránkra épül" - jelentette ki a kormányülésen Jun Jok Szol dél-koreai elnök.



Észak-Korea korábban rendszeresen elítélte a közös, dél-koreai-amerikai gyakorlatokat, és azt állította, hogy a két ország invázióra készül a kommunista diktatúra ellen. Legutóbb 2017-ben tartottak hasonló méretű közös hadgyakorlatot, majd a műveletek léptékét visszafogták a koronavírus-járvány miatt, s emellett Jun elődje, Mun Dzse In előző elnök békülékenyebb hangot ütött meg Phenjannal, mert szerette volna újraindítani a megrekedt tárgyalásokat. Jun ezzel szemben az elrettentést szeretné megerősíteni, és ismét rendszeressé tenné a nagyszabású közös gyakorlatokat.



A két ország az előző héten kezdte meg a gyakorlat előkészítését, amire Észak-Korea két ballisztikus rakéta kilövésével reagált. Szöuli illetékesek szerint Phenjan újabb, immár hetedik kísérleti atomrobbantására is készül. Jun gazdasági segítséget ígért Észak-Koreának, ha Phenjan megválik atomfegyvereitől, de a diktatúra visszautasította a javaslatot.