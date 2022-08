Demonstráció

Több ezer iskolai dolgozó léphet sztrájkba a tanév kezdetén az Egyesült Államokban

Philadelphiában sztrájkot hirdetett szombaton a több ezer iskolai dolgozót képviselő szakszervezet egy héttel a tanév megkezdése előtt a tarthatatlan munkakörülményeikre hivatkozva. 2022.08.22 02:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A philadelphiai iskolakerület szakszervezetét tagjai arra hatalmazták fel, hogy kezdjen sztrájkot, ha nem sikerül megállapodnia munkaszerződéseik megújításáról. A munkavállalók érdekképviselete elfogadhatatlannak tartja a munkakörülményeket, valamint magasabb béreket, és megfelelő képzési programokat követel tagjai számára.



John Bynum, a szakszervezet elnökhelyettese azzal is vádolta a kerület intézményeit, hogy nem készítették fel a tanárokat arra, hogy miképpen kezeljék az iskolákban kialakuló "súlyos helyzeteket", ide értve azt is, ha valaki lövöldözni kezd valamelyik iskolában.



A szakszervezet elsősorban iskolai személyzetet - buszvezetőket, takarítókat és egyéb iskolai dolgozókat - képvisel.



A philadelphiai iskolakerület reményét fejezte ki, hogy sikerül megfelelő szerződési feltételekben megállapodni, ami megfelelően értékeli és támogatja a dolgozókat.



Az Egyesült Államok államaiban a következő hetekben kezdődik a tanév, államonként eltérő időpontban. Az iskolák nagy része krónikus munkaerőhiánnyal küzd, részben tanárhiánnyal, de sok buszvezető is hiányzik. Az Egyesült Államokban a gyerekek nagy részét iskolabuszok szállítják a tanintézményekbe és onnan haza.