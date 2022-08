Ukrajnai háború

Sojgu: háromszor vetett be Kinzsal hiperszonikus rakétát a háborúban az orosz hadsereg

A tábornok szerint az orosz légierő a Zaporizzsja megyei Huljajpole közelében megsemmisítette a 102. területvédelmi dandár üzemanyagraktárát. 2022.08.21 22:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Három alkalommal vetett be eddig Kinzsal típusú hiperszonikus rakétát az ukrajnai háború során az orosz hadsereg - jelentette ki Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter a vasárnap Rosszija 1 állami tévécsatornának nyilatkozva.



"Háromszor használtuk (a Kinzsalt) a különleges hadművelet során. Háromszor bizonyította ragyogó tulajdonságait" - mondta Sojgu. A tárcavezető szerint a világ egyetlen más rakétája sem rendelkezik hasonló képességekkel, mint a hangsebesség majdnem tízszeresével haladó, manőverezésre is képes Kinzsal. Megerősítette, hogy a háborúban az orosz fél bevetetett az új, a légvédelmi rendszerekkel szemben nagyon magas fokú védelemmel feleszerelt Szu-57-es repülőgépet is.



Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője a vasárnapi hadijelentést ismertetve közölte, hogy tengeri indítású, nagyhatótávolságú Kalibr manőverező robotrepülőgépek az Odessza megyei Majorske község közelében megsemmisítettek egy lőszerraktárt, amelyben amerikai gyártmányú HIMARS rakétasorozatvetők és nyugati gyártmányú légvédelmi rendszerek rakétáit tárolták.



A tábornok szerint az orosz légierő a Zaporizzsja megyei Huljajpole közelében megsemmisítette a 102. területvédelmi dandár üzemanyagraktárát, ahol több mint száz tonna dízelüzemanyagot tároltak. Mint mondta, az ukrán 28. gépesített dandár 2. zászlóaljának a Mikolajiv megyei Novohrihorivkánál, a 35. tengerészgyalogos dandár 18. zászlóaljának pedig a Herszon megyei Tokarevénél lévő állásaira mért tűzcsapások következtében több mint száz katona vesztette életét és hét különböző rendeltetésű katonai jármű pedig üzemképtelenné vált. A donyecki régió Novomihajlivkánál a 66. gépesített dandár 2. zászlóalja több mint harminc embert, valamint egy harckocsit és öt speciális járművet veszített.



Az orosz harcászati légierő gépei, valamint a rakéta- és a tüzérségi csapatok a beszámoló értelmében az elmúlt nap folyamán hat ukrán vezetésipontot, valamint 167 élőerő- és hadfelszerelés-összpontosulást, továbbá hat hadianyag- és két üzemanyagraktárt támadtak. A donyecki régióban lévő Csukurine közelében megsemmisült a Jobboldali Szektor nacionalista szervezet ideiglenes telepítési pontja, a Herszon megyei Knyazevka falunál pedig két lőállásban lévő amerikai M777-es tarack. Az orosz légvédelem lelőtt kilenc ukrán drónt, és Vilha rakétasorozatvető egy lövedékét.

Az orosz védelmi tárca összesítése szerint az ukrán fegyveres erők a háború kezdete óta 267 repülőgépet, 148 helikoptert, 1785 drónt, 367 légvédelmi rakétarendszert, 4359 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 810 rakétasorozatvetőt, 3323 tüzérségi löveget és aknavetőt, valamint 4984 speciális katonai járművet veszítettek. A tárca adatait más forrás nem erősítette meg.



Ramzan Kadirov csecsen vezető vasárnap a Telegramon közölte, hogy a Donyeckhez közeli Piszki települést "felszabadították". Hozzátette, hogy a község teljes aknamentesítéséhez még napokra lesz szükség. Kadirov rendszerint az orosz védelmi minisztérium és a szakadár köztársaságok hivatalos bejelentését megelőzően szokta települések elfoglalást bejelenteni.



Vlagyimir Dzsabarov, az orosz parlamenti felsőház külügyi bizottsága elnökének első helyettese azt hangoztatta, hogy Ukrajnával kizárólag a feltétel nélküli kapitulációról lehet tárgyalni. A politikus Henry Kissinger volt amerikai külügyminiszternek és nemzetbiztonsági tanácsadónak arra a kijelentésére reagált, hogy a háborút tárgyalások útján kell lezárni.



Vasárnap a Donyec-medence orosz és szakadár ellenőrzés alatt álló területének több településéről jelentettek ukrán tüzérségi támadást. A Zaporizzsja megyei Melitopolban a megszálló erők által létrehozott hatóságok őrizetbe vettek egy diverziós tevékenységgel gyanúsított volt ukrán katonatisztet. A hivatalos közlemény szerint a férfi a helyi reptéren megfigyelte orosz légierő gépeinek tevékenyégét, a lakásán pedig fegyvert és robbanószerkezet elkészítéséhez szükséges eszközöket foglaltak le.