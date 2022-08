Gazdaság

Olaszországban tovább emelkednek az energia- és élelmiszerárak

Az országos inflációs ráta elérte a 7,9 százalékot, jelentős területi különbségekkel, a déli Szicíliában például már júliusban megközelítette a 10 százalékot. 2022.08.21 16:01 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Száz százalékos rezsiköltség-emelkedés várja a nyaralásból hazatérő olaszokat, és tovább emelkedik az élelmiszerek, a tömegközlekedés és a tankönyvek ára is - jelentette a La Repubblica című napilap vasárnap.



A La Repubblicától idézett energiaszolgáltatásért felelős hatóság (Arera) adatai szerint a földgáz ára októbertől újabb száz százalékkal emelkedik. Az élelmiszerárak újabb növekedése már szeptembertől várható, és az előrejelzések szerint az olaszoknak mintegy 10 százalékos drágulással kell számolnia. A családoknak külön terhet jelent az iskolakezdés: a tankönyvek és iskolaszerek ára legalább 3 százalékkal, a tömegközlekedésre fordított költségek akár 13 százalékkal emelkedhet. Az Unione Consumatori fogyasztóvédelmi szövetség úgy számol, hogy ősszel a családokat több mint 2000 euró, vagyis 800 ezer forint többletkiadás terhelheti.



Aggodalmának adott hangot Antonio Gozzi, az acélágazatot képviselő Federacciai elnöke, aki szerint a kohászat az elsők között állíthatja le a termelést, ha nem lesz elegendő gáz, vagy megfizethetetlenné válik.



Az egyik legnagyobb nagykereskedelmi forgalmazó, a Vege-csoport elnöke, Giovanni Arena elmondta, a paradicsom-feldolgozó üzemek és a tésztagyárak a magas energiaárak miatt már lassították a termelést, "máskülönben nem éri meg nekik".



"Az energia- és nyersanyagárak emelkedése tavaly év végén kezdődött, és sokáig vissza tudtuk őket fogni, de az ukrajnai háború és az aszály végső csapást mért ránk. Olyan, korábban elegendő mennyiségben termelt termékeket is importálnunk kell, mint a rizs" - nyilatkozta Maura Latini, a Coop agrárlánc ügyvezető igazgatója.



A Corriere della Sera című napilap vasárnapi száma a közép-olaszországi Ceramiche Noi kerámiagyár helyzetéről számolt be, ahol a dolgozókat hajnali turnusra állították át a napszakban alacsonyabb energiaárak miatt.



Az üzem 2021-ben 187 ezer eurós energiaszámlát fizetett, az idei első félévben már 327 ezer eurót.