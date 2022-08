Erőszak

Autóba rejtett pokolgép végzett Putyin fő emberének, Dugin orosz filozófusnak a lányával

Erős robbanás tépett szét egy terepjárót Moszkva közelében szombat este, a sofőrje azonnal meghalt. Az előzetes jelentések szerint az áldozatot Daria Duginaként azonosították, aki az ellentmondásos orosz gondolkodó, Alekszandr Dugin lánya, akit Nyugaton olykor a Kreml egyik "fő ideológiai agytrösztjeként" festenek le.



Az eset egy Moszkvától mintegy 20 kilométerre nyugatra fekvő autópályán történt helyi idő szerint 21:45 körül, amikor a nő a Moszkva környéki Bolsie Vjazemy falu közelében haladt. Az autó ezután a helyszíni fotók és videók tanúsága szerint egy kerítésnek ütközött, teljesen lángba borulva.



A helyszínen dolgozó mentőszolgálatok szerint legalább egy személy tartózkodott az autóban, aki azonnal életét vesztette a robbanásban, az áldozat holttestét felismerhetetlenségig megégve találták meg. Alekszandr Dugint nem sokkal az eset után a helyszínen látták, láthatóan sokkos állapotban, a közösségi médiában keringő több videó szerint.

screenshot





Hivatalosan azonosították a moszkvai autóbombamerénylet áldozatát

Büntetőeljárás indult Alekszandr Dugin neves orosz filozófus és politikai kommentátor lányának halála miatt - jelentette be vasárnap reggel a Nyomozó Bizottság. A nőt, a 30 éves Darja Platonovát hivatalosan is megerősítették, hogy az orosz fővároson kívül történt robbanás áldozata lett - áll a hivatal közleményében.



A filozófus szombaton a "Hagyomány és történelem" családi fesztiválon tartott előadást, amelyen lánya is részt vett vendégként. Egyes jelentések szerint Dugin eredetileg úgy tervezte, hogy ugyanabban az autóban távozik a rendezvényről, mint Darja, de később megváltoztatta terveit.

Kik ők és miért akarták likvidálni őket?

Darja Platonova újságíró és politikai kommentátor Alekszandr Dugin filozófus lánya volt, akit Nyugaton gyakran Vlagyimir Putyin elnök elmúlt évtizedbeli külpolitikájának ideológusaként festenek le. Az elmúlt hónapokban a CBS "a Putyin tervei mögött álló szélsőjobboldali teoretikusnak" nevezte, míg a Washington Post véleménycikkében "szélsőjobboldali misztikus írónak nevezte, aki segített kialakítani Putyin Oroszországról alkotott nézetét".



Oroszországban azonban az állítólagos árnyékbábos nagyrészt marginális figurának számít, egyes nézeteit még a meggyőződéses nacionalisták is túl radikálisnak tartják. Bár több politikus tanácsadója volt, Dugin soha nem élvezte a Kreml hivatalos támogatását. Még 2014-ben kirúgták a Moszkvai Állami Egyetemről, miután kritikusai úgy értelmezték, hogy az ukrajnai mészárlások - például az odesszai tragédia - mögött álló "öljétek, öljétek, öljétek" felhívása az ukránok népirtására szólított fel.