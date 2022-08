Légierő

Lengyelország és Csehország megállapodást a szlovák légtér közös őrizetéről

A cseh-lengyel együttműködés azon kihívások miatt is fontos, amelyek Ukrajna orosz megtámadása, "Putyinnak az orosz birodalom újjáépítésére tett kísérlete" miatt keletkeztek. 2022.08.18 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Lengyelország és Csehország jövő héten, augusztus 27-én megállapodást ír alá a szlovák légtér közös őrizetéről - jelentette be Jana Cernochová cseh védelmi miniszter csütörtökön Varsóban, miután a lengyel hivatali partnerével, Mariusz Blaszczakkal tárgyalt.



Mariusz Blaszczak lengyel kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter a közös sajtóértekezleten kiemelte: a cseh-lengyel együttműködés azon kihívások miatt is fontos, amelyek Ukrajna orosz megtámadása, "Putyinnak az orosz birodalom újjáépítésére tett kísérlete" miatt keletkeztek.



Közölte továbbá: beszéltek arról is, hogy szükséges lenne együttműködést kialakítani az Európai Unióban a hadseregek üzemanyag-ellátása terén. A kezdeményezésről korábban már a NATO fórumain is tárgyaltak - idézte fel a lengyel miniszter.



Cernochová bejelentette: Blaszczak és ő augusztus 27-én találkozik Jaroslav Nad szlovák védelmi miniszterrel. Akkor írjuk alá a szlovák légtér közös őrizetéről szóló megállapodást - tette hozzá.



Szlovákia légterének védelmét Jaroslav Nad júniusban kérte a cseh és a lengyel féltől. A cseh védelmi minisztérium július végi közleménye szerint a misszió szeptembertől kezdődik és legalább 2023 végéig tart, addig, amíg Szlovákia meg nem kapja az általa megrendelt 14 darab F-16-os amerikai vadászgépet.



Utóbbiak az orosz gyártmányú MiG-29-es vadászgépeket váltják fel, amelyek használatát a szlovák hadseregben az Ukrajna elleni orosz támadás miatt szüntetik be.



A szlovákiai misszió során Csehország és Lengyelország saját bázisaiból fogja indítani a vadászgépeket, de szükség esetén igénybe vehetik a szlovák repülőtereket is.