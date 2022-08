Koronavírus-járvány

Elérhető lesz az omikron variáns ellen kifejlesztett vakcina az Egyesült Államokban

Szeptembertől elérhető lesz a koronavírus omikron variánsa ellen kifejlesztett vakcina az Egyesült Államokban, ugyanakkor ősztől leállítják a központi vakcinabeszerzést, az fokozatosan a gyógyszerpiac részévé válik - közölte a Fehér Ház.



Az elnöki hivatal Covid-19-koordinátora szerdán jelentette be, hogy amennyiben az új vakcinák megkapják a szövetségi élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatóság (FDA) végleges jóváhagyását, akkor szeptember elejétől-közepétől hozzáférhetővé válnak. Az új oltóanyagot a koronavírus omikron variánsának BA.4 és BA.5 alvariánsai ellen fejlesztették ki.



Ashish Jha azt is közölte, hogy a tervek szerint ősztől a kormányzat leállítja a vakcinák és a SARS CoV-2, vagyis az új típusú koronavírus elleni egyéb gyógykészítmények és tesztek központi beszerzését. Arra törekednek, hogy kilépjenek a járvány "akut vészhelyzeti szakaszából", amelynek keretében a kormány vállalta a beszerzéseket - mondta Jha.



Hozzátette, hogy 2023 lehet az az év, amikor az említett gyógyászati termékek túlnyomó többsége kereskedelmi forgalomba kerül, ám több gyógyszer már most ősztől az általános egészségügyi ellátórendszer része lehet.