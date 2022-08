Energiaválság

Új illetéket vezetnek be Németországban a gázszolgáltatók veszteségeinek csökkentésére

Új illetéket építenek be Németországban a földgáz árába az orosz szállítások visszafogása miatt rendkívüli költségekkel küzdő szolgáltatók támogatására, a szabály októberben lép életbe, az illeték egyelőre kilowattóránként 2,419 eurócent (9,6 forint) lesz - jelentették be hétfőn.



A németországi nagynyomású földgázszállító vezetékrendszereket üzemeltető vállalkozások közös cége, a piaci koordinációért felelős Trading Hub Europe (THE) közleményében kiemelte, hogy a gázbeszerzési illetéket (Gasbeschaffungsumlage) az energiaellátás biztonságáról szóló törvény alapján vezetik be.



A jogszabály szerint a gázimport jelentős csökkenése által közvetlenül érintett importőröknek kompenzáció jár a kiesett mennyiség pótlását szolgáló beszerzésekből fakadó többletköltségek egy részéért, feltéve, hogy a kiesett importról szóló szerződéseket 2022. május 1-je előtt kötötték.



Ezt a kompenzációt a THE-nek kell kifizetnie. A fedezetet az új illeték révén teremtik elő. Az illeték mértékét rendre felülvizsgálják, és a tervek szerint 2024-ben kivezetik.



Az új szabályt azért kell alkalmazni, mert Oroszország jelentősen visszafogta Németországba irányuló földgázszállításait, az importőröknek ezért más forrásból, és jóval drágábban kell földgázt szerezniük, hogy elláthassák ügyfeleiket.

A költségek váratlan és igen jelentős emelkedése nehezen kezelhető helyzetbe sodorja az érintett cégeket. Az ország legnagyobb gázimportőre, az Uniper például már júliusban segítséget kért a szövetségi kormánytól, hogy elkerülje a csődöt.



A helyzet általánosabb, rendszerszintű kezelésére két megoldást kínálnak a jogszabályok. Az egyik az úgynevezett árkiigazítási mechanizmus, amellyel az ágazat szereplői az érvényes tarifát felülírva érvényesíthetik áraikban az orosz gázszállítások visszafogásából eredő többletköltségeket.



A másik megoldás a gázbeszerzési illeték, az árkiigazítási mechanizmus kiegyensúlyozott, szolidáris - vagyis a többletköltségeket valamennyi fogyasztóra szétterítő - változata. Ennek révén a többletterhet nem egyedül az orosz szállítások csökkentése miatt nehéz helyzetbe kerülő vállalatok ügyfelei viselik, hanem az összes fogyasztó közösen.



A német sajtóban ismertetett számítások szerint az illeték egy átlagos fogyasztású családnak évi 480 eurós többletterhet jelent. Az egyelőre nem biztos, hogy az illeték után kell-e forgalmi adót is fizetni. A szövetségi pénzügyminisztérium igyekszik felmentést szerezni a vonatkozó európai uniós szabály alól.