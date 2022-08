USA

A Fehér Ház tagadja, hogy tudott volna előzetesen az FBI házkutatásáról Trump házában

A Fehér Ház szóvivője vasárnap tagadta, hogy az elnöki hivatal előzetesen tudott volna a Donald Trump korábbi amerikai elnök floridai birtokán tartott házkutatásról, amelyet múlt hétfőn bírósági végzés alapján folytatott le a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI).



Donald Trump szerint olyan iratokat is magukkal vittek, amelyek ügyvédi titoktartás körébe tartoznak.



Karine Jean-Pierre az ABC News műsorában a korábbi elnök elleni eljárások átpolitizáltságára vonatkozó vádakra reagálva kijelentette, hogy az igazságügyi minisztérium, amikor a törvény végrehajtásáról van szó, teljesen független, az ezzel ellentétes híresztelések valótlanok.



A szóvivőt Elise Stefanik New York-i republikánus szenátor szavairól kérdezték, aki azt állította, hogy az FBI intézkedése kevesebb mint száz nappal a sorsdöntő félidős választások előtt "hatalommal való teljes visszaélés és hatáskör túllépése" volt azzal a politikussal szemben, aki a 2024-es választásokon a legvalószínűbb kihívója lesz a demokraták jelöltjének.



A Fehér Ház szóvivője a televízióműsorban kijelentette, hogy nem kommentálhatja az FBI nyomozására vonatkozó felvetéseket Donald Trump ügyében.



A korábbi elnök vasárnap saját közösségi oldalán arról írt, hogy az FBI által elvitt dokumentumok között ügyvédi titoktartás körébe tartozók is voltak. Azt kérte, hogy ezeket azonnal adják neki vissza.



A hatóság állítása szerint a lefoglalt iratok között több minősített, köztük szigorúan titkos volt, amit Donald Trump és jogi képviselői vitatnak, azt állítva, hogy hivatalból való távozása után az elnök feloldotta azok minősítését.



Szintén vasárnap a belbiztonsági minisztérium és az FBI a helyi és állami rendvédelmi szervek figyelmét hivatalos közleményben hívta fel az erőszak megnövekedett veszélyére a rendvédelmi hatóságok, igazságügyi szervek és kormányzati tisztségviselők ellen a Mar-a-Lagóban, Donald Trump floridai ingatlanán történt intézkedés nyomán.