Két hónapon belül két főnyereményt söpört be a lottón egy szerencsés amerikai

Két hónapon belül kétszer is megütötte a főnyereményt egy férfi Maryland állam lottójátékán az Egyesült Államokban.



Duane Ketterman villanyszerelő Delaware államban, akinek rendszeresen akad munkája a szomszédos Marylandben, ahol általában lottószelvényt is vásárol.



Először július elején érte szerencse, amikor 18 ezer dollárt (mintegy 7 millió forintot) nyert az egyik lottójátékon, majd múlt hétvégén családjával nyaralni volt Marylandben, és újra próbát tett, aminek a gyümölcse több mint 30 ezer dollár (11,5 millió forint) lett.



Ketterman azt mondta, első alkalommal sem akarta elhinni szerencséjét, de amikor másodszor is nyert, egyszerűen szóhoz sem jutott.



Közölte: teljesen véletlenszerűen szokta választani a számokat.



Hozzátette, még nincs terve arra, hogy mihez kezd a váratlanul ölébe hullott nagyobb összeggel.