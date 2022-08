Lövöldözés és tömegpánik a canberrai reptéren

Őrizetbe vettek egy fegyverest a canberrai repülőtéren, miután lövéseket adott le a terminálon belül. A repülőtér egyes részeit lezárták, míg másokat evakuáltak. A repülőgépek földet értek.



Az ACT rendőrség később közölte, hogy a tragédiát sikerült megelőzni.



"A térfigyelő kamerák felvételeit átnéztük, és jelenleg úgy véljük, hogy az őrizetbe vett személy az egyetlen felelős az incidensért. A canberrai repülőtér terminálját elővigyázatosságból kiürítettük.





A férfi a check-in terület közelében lövéseket adott le a levegőbe - közölték szemtanúk a Guardian Australia című lapnak.



Az egyik szemtanú arról számolt be, hogy "nyolc-tíz" lövést hallott, míg mások szerint kevesebbet. Arról is beszámoltak, hogy az események kaotikusak voltak, az emberek "tömegesen" rohantak ki a terminálból. A rendőrség később azt mondta, hogy körülbelül öt lövés dördült el.





"Azt mondták nekünk, hogy 'fussatok, fussatok'. Nagyon ijesztő volt" - mondta egy férfi, aki nem kívánta megadni a nevét.



A repülőtér termináljának második emeletén három nagy üvegablakon négy golyó ütötte lyuk volt látható.





Az állítólagos lövöldözőről egyéb részleteket nem közöltek. A rendőrség nem ismeri a férfi motivációját, de úgy tűnik, hogy nem állt munkaviszonyban vagy más módon kapcsolatban a canberrai repülőtérrel.

