Növényvédelem

Kaliforniában pénzbírsággal, vagy akár börtönnel is sújthatják a világ legmagasabb fáját látogatókat

Kaliforniában pénzbírsággal, vagy akár börtönnel is sújthatják a világ legmagasabb fáját látogatókat, miután az örökzöld mamutfenyő (Sequoia sempervirens) és a környező erdőség károkat szenvedett a mindent letipró turistáktól - közölte kedden a The Guardian című brit lap.



A ma ismert legmagasabb növény, a Humboldt Redwoods Nemzeti Parkban élő, 115,55 méteres Hyperion nem érhető el egyetlen turistaúton sem, de ez nem fékezte meg túrázok tömegeit.



Leonel Arguello, a nemzeti park természeti erőforrásokért felelős menedzsere szerint Hyperiont 2006-ban "fedezte fel" két természetbúvár. 2010-től fogva a túrázók is megjelentek, hogy megtekintsék a becslések szerint akár 800 éves "aggastyánt", miután bloggerek és útibeszámolók írói közzétették pontos helyét. 2019-ben a Guinness rekordok könyvébe is bekerült, mint a világ legmagasabb fája.



A túrázók ugyanakkor ösvényeket vágtak maguknak a sűrű aljnövényzetbe, s a fa is károkat szenvedett attól, hogy ráléptek gyökereire. Arguello szerint a páfrányok is eltűntek a fa körül, mivel letaposták őket a látogatók. A parkmenedzser az ösvények egyre növekvő számán kívül nehezményezte a szemetelést is. Hozzátette, hogy mivel a térségben nincs térerő, ezért segítséget kérni is nagyon sok időbe telne.



Mindez arra ösztökélte a hatóságokat, hogy lezárják a területet. A tilalom megsértőit ötezer dolláros (1,9 millió forint) pénzbirsággal és fél évig terjedő börtönbüntetéssel sújthatják - hangsúlyozta Arguello.



A park tisztségviselője felhívta a figyelmet arra is, hogy Hyperion látogatói csalódhatnak a látványban, ugyanis az aljáról csak lombokat lehet látni, de a tetejét nem.



Az örökzöld mamutfenyő magasságán és akár 7-8 métert is elérő törzsátmérőjén kívül korával is kitűnik: egyes példányok kétezer évnél is idősebbek.