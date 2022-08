Társadalom

Borrell: az EU elkötelezett az őslakos népek jogainak tiszteletben tartása mellett

Tavaly 358 jogvédő vesztette életét, közel 60 százalékuk az őslakosok jogait védte, egynegyedük pedig az őslakos közösségekhez tartozott. 2022.08.14 04:42 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Európai Unió elkötelezett az őslakos népek jogainak tiszteletben tartása, védelme és érvényesítése iránt - írta a világ őslakos népeinek augusztus 9-i világnapja alkalmából Josep Borrell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője.



Borrell sajtóközleményében rámutatott: az őslakos népek a világ szárazföldi területének mintegy negyedét lakják, nélkülözhetetlen szerepet töltenek be a biológiai sokféleség fenntartásában, ugyanakkor őket érintik leginkább éghajlatváltozás és a környezetkárosodás hatásai.



Hangsúlyozta: az őslakos népek identitása gyakran szorosan kapcsolódik földjeikhez és évezredek során kialakult nyelvrendszeriekhez. "Több mint 4000 őslakos nyelv van veszélyben, mert sokat ezek közül nem oktatnak, és a közéletben sem használják őket" - hívta fel a figyelmet.



Borrell megerősítette az EU elkötelezettségét amellett, hogy elősegítse az őslakos népek vezetőinek és jogvédőinek részvételét a fejlesztési folyamatokban és a kulcsfontosságú globális döntéshozatali fórumokon. "Továbbra is elengedhetetlen az őslakos népekkel történő jóhiszemű egyeztetés elvének alkalmazása az őket érintő döntésekkel kapcsolatos szabad, előzetes és tájékoztatáson alapuló beleegyezésük megszerzése érdekében" - húzta alá. Emellett, tette hozzá, az EU lépéseket tesz az üzleti magatartás hatékonyabb szabályozása érdekében, hogy a fenntartható és felelős vállalati magatartást ösztönözze, többek között az őslakosok földterületeivel kapcsolatban is.



Borrel felhívta a figyelmet az őslakosok jogait védők helyzetére is. Mint írta, tavaly 358 jogvédő vesztette életét, közel 60 százalékuk az őslakosok jogait védte, egynegyedük pedig az őslakos közösségekhez tartozott.



"Az EU továbbra is ki fogja aknázni a szakpolitikáiban és pénzügyi eszközeiben rejlő lehetőségeket az őslakos népek támogatása érdekében, valamint hogy véget vessen az elkövetők büntetlenségnek" - hangsúlyozta.