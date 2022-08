Háború

Egyelőre nem zárják ki pártjából Gerhard Schröder volt német kancellárt

Egyelőre nem zárják ki a Német Szociáldemokrata Pártból (SPD) Gerhard Schrödert volt kancellárt a Kremlhez fűződő viszonya miatt - döntött hétfőn a volt kancellár párttagságának ügyében első fokon eljáró testület.



Az SPD hannoveri regionális szervezetének döntőbizottsága szerint Gerhard Schröder orosz cégekben betöltött tisztségei nem sértik a párt alapszabályát, ezért nincs ok párttagságának megszüntetésére vagy fegyelmi intézkedésre.



A határozat ellen két hétig lehet fellebbezni. A 17 pártszervezet által indított eljárás július közepén kezdődött. Gerhard Schröder nem jelent meg a testület előtt, és jogi képviselőt sem küldött.



Az SPD társelnöke, Lars Klingbeil a döntőbizottsági határozatot értékelő közleményében kiemelte, hogy a testület jogi alapon vizsgálta az ügyet, politikailag azonban nyilvánvaló, hogy Gerhard Schröder az orosz vezetéshez fűződő viszonya és Oroszország Ukrajna ellen indított háborújával kapcsolatos álláspontja miatt "elszigetelődött az SPD-ben".



Az orosz államfő, Vlagyimir Putyin barátjaként számon tartott volt kancellárt évek óta kritizálják pártjában az orosz kapcsolatai miatt. Az Ukrajna elleni háború kezdete óta a korábbinál is élesebbé váltak a bírálatok. Gerhard Schröder a nyomás hatására májusban megvált orosz vállalati tisztségeitől, de még a napokban is azt hangsúlyozta egy interjúban, hogy ugyan az orosz kormány "hibájának" tarja a háborút, de nem szakít Vlagyimir Putyinnal.



Gerhard Schröder az SPD politikusaként és kancellárként - a szociáldemokraták és a Zöldek 1998-2005 közötti koalíciójának vezetőjeként - barátkozott össze Vlagyimir Putyinnal. Hivatali idejében egy 2004-es kijelentésével kellett leginkább megdöbbenést, amelyben úgy vélte, hogy az orosz elnök "kifogástalan demokrata".



Az elveszített 2005-ös szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás után elvállalta az elnöki tisztséget az Oroszországot Németországgal Ukrajna és Lengyelország megkerülésével, a Balti-tenger alatt összekötő Északi Áramlat földgázvezeték-rendszer megépítésére alapított cég (Nord Stream AG) felügyelőbizottságában, 2017-ben pedig a többségi tulajdonos orosz állam javaslatára a Rosznyeft kőolaj-, és földgázipari társaság részvényesei választották meg ugyancsak felügyelőbizottsági elnöknek.