Energiaválság

Megközelítette a 75 százalékot a német gáztározók töltöttsége

Az orosz földgázszállítások erőteljes visszafogása ellenére megközelítette a szeptemberre előírt 75 százalékot a gáztározók töltöttsége Németországban a közüzemi hálózati felügyelet (Bundesnetzagentur) adatai szerint.



A földgázellátási válsághelyzet második, úgynevezett riasztási fokozata továbbra is érvényben van, és a helyzet változatlanul "feszült", azonban az ellátás így is stabil, a tározók feltöltése folytatódik - áll a hatóság jelentésében, amely szerint a töltöttségi szint az előző napi 73,72 százalék, illetve a hónap elején regisztrált 68,60 százalék után 74,39 százalékon áll.



A szövetségi gazdasági minisztérium az Oroszország Ukrajna elleni háborújával összefüggésben a tározók üzemeltetésének szabályairól hozott - és legutóbb július végén megszigorított - rendeletében előírta, hogy szeptember elejére 75 százalékra, október elejére 85 százalékra, november elejére pedig 95 százalékra kell feltölteni a tározókat.



Klaus Müller, a Bundesnetzagentur vezetője a napokban egy nyilatkozatában kiemelte, hogy a tározók háromnegyedénél már 80 százalék felett van a töltöttség, és egyes létesítményeknél 85 százalék feletti szintet mérnek. Gond csupán egy "maroknyi", korábban orosz üzemeltetésű létesítménnyel van, köztük az Alsó-Szászország tartományi Rehdennél működő tározóval - mondta a szakember.



A rehdeni a 3,9 milliárd köbméteres kapacitásával Németország és egész Nyugat-Európa legnagyobb földgáztározója. Az üzemeltető a Wingas nevű cég, amely 100 százalékban a Gazprom orosz állami energetikai óriáscég német érdekeltségéhez, a Gazporm Germaniához tartozik.

A Bundesnetzagentur áprilisban a kormány utasítására átvette a Gazporm Germania irányítását. A kormány a közbiztonság, a közrend és az energiaellátás fenntartásának biztosításával indokolta az utasítást.



A Bundesnetzagentur adatai szerint a rehdeni tározó szinte teljesen üres volt, amikor átvették a Gazprom Germania vezetését, a töltöttség az egy százalékot sem érte el. A hatóság szerint ez azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy ellehetetlenül egy sor helyi, önkormányzati közműszolgáltató (Stadtwerke) gázellátása.



A hatóság pénteki kimutatása szerint a rehdeni tározó töltöttségét időközben 52,28 százalékra emelték.



A Gazprom Germaniához a rehdeni mellett más tározók is tartoztak, kapacitásuk együtt nagyjából 5 milliárd köbméter, a teljes németországi kapacitás bő ötöde.



A németországi földgáztározók összesített kapacitása 23 milliárd köbméter - az Európai Unió teljes gáztározói kapacitásának nagyjából 25 százalékát teszi ki -, ezzel Németország a negyedik helyen áll a világ országainak tárolókapacitás alapján felállított rangsorában, az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország után.



A Bundesnetzagentur adatai szerint a Németországba irányuló orosz gázszállítás továbbra is igen jelentősen elmarad az utóbbi években megszokott szinttől. Az Oroszországot Németországgal összekötő Északi Áramlat-1 vezetéken alig 400 gigawattórának (GWh) megfelelő mennyiség érkezik napi szinten, szemben a korábbi 1800 GWh-val.



Szintén jelentősen csökkent az Ukrajna-Szlovákia-Csehország útvonalon érkező orosz gáz mennyisége, a német-cseh határon fekvő Waidhaus mérőállomáson regisztrált adatok szerint nagyjából 600 GWh-ról 200 GWh alá.



A kieső mennyiséget lehet más forrásból pótolni, de a nagykereskedelmi árak a kínálat csökkenése miatt továbbra is "nagyon magasak", így a fogyasztóknak "jelentősen emelkedő gázárakra" kell készülniük - áll a hatóság jelentésében.