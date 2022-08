Tragédia

11-en haltak meg a borzalmas lövöldözésben, köztük gyerekek is

A montenegrói Cetinje egyik lakosa pénteken tizenegy embert - köztük két gyermeket - lőtt agyon, további hatot pedig megsebesített, mielőtt a rendőrség lelőtte - a helyi média beszámolói szerint.



Szemtanúk szerint a férfi egy családi vitának nevezett helyzetben pisztolyt rántott, megölte a családját, majd véletlenszerűen járókelőkre lővöldözött



A cetinjei rendőrség még vizsgálja a helyszínt, és nagyon kevés információt adtak ki hivatalosan.



A montenegrói állami televízió kezdetben helyi lakosokra hivatkozva arról számolt be, hogy több mint tíz embert lőhettek le, köztük egy rendőrtisztet is. Később 11 halottra és hat sebesültre emelték az áldozatok számát.



Egy szemtanú az RTCG állami műsorszolgáltatónak azt mondta, hogy a lövöldöző végigsétált az utcán, és "véletlenszerűen" tüzelt az emberekre.



Más helyi médiumok a 34 éves Vucko Borilovicként azonosították a gyanúsítottat, és azt mondták, hogy először saját családjának több tagjával, köztük gyerekekkel végzett, mielőtt pisztolyát a járókelők ellen fordította volna. A jelentések szerint azután lőtték le, hogy tüzet nyitott egy mentőautóra, amely a sérültekhez próbált eljutni.



Az ámokfutás péntek délután történt Medovina városrészben, amely közvetlenül a Montenegrói Nemzeti Múzeum mellett található. A környéket lezárták, hogy a rendőrség lefolytathassa a nyomozást.



Cetinje volt Montenegró fővárosa, amikor az ország fejedelemség, majd királyság volt, és ma is itt található az elnöki rezidencia, de a legtöbb kormányzati funkciót az 1940-es években Podgoricába helyezték át.