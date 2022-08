Hollandia

Amszterdamban több százan tiltakoztak a LMBTQI-személyeket érő erőszak ellen

2022.08.11 17:17 MTI

A hollandiai Amszterdamban több százan vettek részt egy, az LMBTQI-személyeket érő erőszak elleni tüntetésen - írta csütörtökön az NLTimes hírportál.



A tüntetést az váltotta ki, hogy szombaton egy Uber-sofőr állítólag bántalmazott egy nőt, akit párjával az Amsterdam Pride rendezvényről fuvarozott haza. A megtámadott nő egyik barátja úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy a sértett agyrázkódást, arc- és idegrendszeri sérüléseket szenvedett. A rendőrség megerősítette, hogy az incidens megtörtént, de a vizsgálat lefolytatása előtt nem tekinti LMBTQI-ellenes erőszaknak - írta a hírportál.



A tüntetésen a sérült nő is felszólalt. Többek között elmondta, hogy megtámadása több kérdést váltott ki a holland parlamentben. Reményét fejezte ki, hogy az esete pozitív változást hozhat a LMBTQI-közösség számára, továbbá arra kérte a nyilvánosságot, hogy osszák meg tapasztalataikat az Uber szolgáltatással kapcsolatban a közösségi médiában.



Az amszterdami rendőrség úgy nyilatkozott, hogy a történet másik felét is meg kell vizsgálni. A Uber-sofőr, akit a nő bántalmazással vádol, azt vallotta, hogy a sértett és párja leköpték az autóját. Hozzátette, hogy még az Uber segélyhívó számát is tárcsázta, mert nem érezte megát biztonságban. A sértett tagadja, hogy leköpték az autót, továbbá az Uber vállalat ellen is tesz jogi lépéseket, mert a cég állítólag őt hibáztatta az incidensért.



Az Uber vizsgálja az esetet, és közölte, hogy támogatja a rendőrséget a nyomozásban. A sofőrt felfüggesztették, nincs hozzáférése az alkalmazáshoz. Az Uber szóvivője úgy nyilatkozott: "ez komoly ügy. Mindenkinek biztonságosan kell eljutnia oda, ahová szeretne, ezért elengedhetetlen, hogy minden érintett megszólaljon, és hogy a járókelők, akik többet láthattak vagy hallhattak, jelentkezzenek".



A személyszállító vállalat 2019 júliusában külön panaszkategóriával egészítette ki telefonos alkalmazását a diszkrimináció bejelentésére. A "diszkrimináció gomb" azután jelent meg, hogy egy Uber-sofőr megtagadta egy drag queen fuvarozását. A cég július elején több LMBTQI-szervezettel együttműködve oktatóvideókat is gyártott a sofőrök számára az elfogadásról és a biztonságról - írta a hírportál.