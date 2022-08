Állatvédelem

4 ezer beagle-t mentettek meg attól, hogy gyógyszerkísérleteket hajtsanak végre rajtuk

Több mint 4 000 beagle-t mentettek ki egy az USA-ban található tenyésztési létesítményből, amely a kutyákat amerikai gyógyszerkísérletek céljából, laboratóriumoknak adta volna el - írja a Paraméter.



Amerikai állatmentő szervezetek fülébe jutott, hogy egy virginiai létesítményben több ezer beagle fajtájú kutyát tartanak nagyon rossz körülmények között, amelyeket majd gyógyszeripari cégeknek passzolnak tovább.



Az állatvédő szervezetek megkezdték a nyomozást, mely során megállapították, hogy a kutyatenyésztőt egy Envigo RMS nevű cég birtokolja, amely szörnyű állapotban tartotta ezeket az állatokat. Fel is jelentették a vállalatot, nem sokkal ezután pedig meg is érkeztek a hivatásos ellenőrök akik kegyetlen körülményekről írtak:



Többször fordult elő, hogy a megbetegedett kutyákhoz nem hívtak állatorvost, egyszerűen csak leölték őket, továbbá legalább 25 kutya halálát okozta a létesítményben a túl nagy hideg.



Az ellenőrök arról is beszámoltak, hogy a kutyákat kukacokkal, penészgombával és ürülékkel borított táplálékkal etették, és néhány szoptató kutyának egyáltalán nem adtak enni.



Az Envigo RMS tagadta a vádakat, de anyavállalata, az Inotiv Inc. júniusban elrendelte az Envigo RMS-t, hogy zárja be a telephelyet.



Júliusban az Envigo RMS egyezségre jutott a kormánnyal, bejelentették, hogy átadják a kutyákat. Az állatvédő szervezetek most azon dolgoznak, hogy a 4 ezer kutyát valahol elhelyezzék.



Egy az állatokon végzett gyógyszerkísérletek ellen szorgalmazó szervezet szerint a beagle fajtájú kutyák az egyik legtöbbször használt állat a gyógyszerészeti kísérleteknél, mivel kicsik és engedelmesek.



"A kísérletekhez leggyakrabban használt kutyafajta a beagle, de nem azért, mert a tudósok úgy tekintenek rájuk, mint az emberi betegségek legjobb modelljére. Inkább a beagle-t kényelmes használni, mert engedelmesek és kicsik, így több állat elhelyezését és gondozását teszi lehetővé, kevesebb hely és pénz felhasználásával." - írja a szervezet.