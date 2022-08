Pandémia

Hibrid Covid-19 törzset fedeztek fel Oroszországban

A Covid-19 új hibridtörzsét fedezték fel Oroszországban, amely a vírus Delta és Omicron változatának jellemzőit ötvözi - erősítette meg csütörtökön az ország fogyasztó-egészségügyi felügyelősége, a Roszpotrebnadzor.



Az úgynevezett "Deltacron" törzsből eddig hat esetet regisztráltak, közülük ötöt Szentpéterváron, egyet pedig Moszkvában találtak - közölte a hivatal a VGARus (Virus Genome Aggregator of Russia) honlapra feltöltött adatokra hivatkozva.



A "Deltacron" jelenleg a vírus nem domináns törzse, és nincs jelentős hatása az oroszországi járványügyi helyzetre - mutatott rá a hivatal.



A Roszpotrebnadzor szerint a 'Deltacron' valamennyi betegénél a betegség enyhe formája jelentkezett, egyikük sem igényelt kórházi kezelést.



Dmitrij Pruss amerikai genetikus korábban az RBC hírügynökségnek azt mondta, hogy a hibrid vírus egyedülálló Oroszországban, és valószínűleg az országból származik.



A 'Deltacron'-t először július elején fedezték fel a szentpétervári Smorodintsev Influenza Intézet kutatói. Egy hónappal később "mindent ellenőriztünk és újra ellenőriztünk, és nyugodtan kijelenthetjük, hogy nem tévedésről van szó, hanem egy valódi hibrid vírusról" - számolt be a tudós.



A koronavírusváltozatok ilyen kombinációi, mint a "Deltacron", nagyon ritkák, mivel a súlyosabb Delta-törzsnek mára szinte teljesen átvette a helyét a fertőzőbb, de könnyebb Omicron-törzs.



"Még nem tudjuk, hogy az 'orosz Deltacron' veszélyes-e" - mondta Pruss, hozzátéve, hogy a hibrid vírus terjedése eddig nagyon korlátozott volt.



Januárban a Delta és az Omicron hibridjéről számoltak be ciprusi tudósok, akik szerint 25 ember fertőződött meg vele. Az Egészségügyi Világszervezet Covid-19 technikai vezetője, Maria Van Kerkhove azonban azt állította, hogy valószínűleg laboratóriumi hibáról van szó, amelyet egy vírusminta szennyeződése okozott.



A "Deltacron" oroszországi felfedezéséről szóló jelentések azon a napon érkeztek, amikor az ország Szputnyik V vakcinájának kétéves évfordulója van. 2020. augusztus 11-én ez lett az első koronavírus elleni oltás, amelyet bárhol a világon regisztráltak.