Konfliktus

Svájc már nem semleges állam többé - Moszkva

Svájc nem képviselheti Ukrajna diplomáciai érdekeit Oroszországban, mivel az Oroszország-ellenes szankciókhoz való csatlakozással feladta semlegességi státuszát - közölte csütörtökön a külügyminisztérium.



Ivan Necsajev orosz külügyminisztériumi helyettes szóvivő elmondta, hogy Bern megkérdezte Moszkvát, képviselheti-e Ukrajnát Oroszországban és fordítva, és válaszul "világossá tettük, hogy Svájc sajnos elvesztette semlegességét, és nem léphet fel közvetítőként vagy érdekképviseletként".



Nechayev azt is megjegyezte, hogy Svájc annak ellenére folytatta a tárgyalásokat Kijevvel, hogy ismerte Moszkva álláspontját az ügyben, ami csak megerősítette, hogy Bern "nem igazán törődik Oroszország érdekeivel".



"Ez csak megerősíti azt az álláspontunkat, hogy Svájc közvetítői és képviselői szerepe szóba sem jöhet" - tette hozzá az orosz diplomata.



A helyettes szóvivő azzal vádolta Bernt, hogy Kijevet támogatja azzal, hogy csatlakozik a nyugati hatalmak és Ukrajna által indított oroszellenes kampányhoz. "Nem világos, hogyan lehetséges, hogy egy így viselkedő ország közvetítést, képviseletet és más jó szolgáltatásokat nyújtson" - mondta.



Svájc és Ukrajna szerdán megállapodott abban, hogy Bern képviselheti Kijev diplomáciai érdekeit Oroszországban, amennyiben Moszkva beleegyezik egy ilyen megállapodásba.



A "védőhatalmi mandátum" arra szolgál, hogy az államok konfliktusok idején alacsony szintű kapcsolatokat tartsanak fenn, valamint hogy figyelemmel kísérjék és megvédjék a konfliktusban részt vevő felek és állampolgáraik érdekeit.



Oleg Nyikolenko külügyminisztériumi szóvivő annak idején megerősítette ezeket a terveket, mondván, hogy Ukrajna "elvi megállapodást kötött" Svájccal, amely lehetővé teszi, hogy Bern képviselje az ukrán érdekeket Oroszországban. Azt is elmondta, hogy "a választás Svájc javára azért esett, mert Svájcnak nagy tapasztalata van az ilyen feladatok ellátásában".



Svájc csatlakozott az uniós országokhoz, amelyek az ukrajnai konfliktus miatt több körös oroszellenes szankciókat vezettek be. A hónap elején Bern befagyasztotta az orosz Sberbankhoz tartozó vagyontárgyakat, és megtiltotta az aranytermékek Moszkvával való kereskedelmét.



Március 5-én Moszkva felvette Svájcot az ellenséges országok listájára, csatlakozva számos más államhoz, köztük uniós tagországokhoz. Mindazonáltal Svájcnak van korábbi tapasztalata más országok érdekeinek képviseletében Oroszországban. Bern például Grúziát képviselte Moszkvában, mivel Tbiliszi a 2008-as konfliktust követően megszakította diplomáciai kapcsolatait az oroszokkal.