Üzemanyag-ellátás

Csehországba továbbra sem érkezik orosz kőolaj a Barátság vezetéken

Továbbra sem érkezik orosz kőolaj Csehországba a Barátság vezetéken keresztül - jelentette csütörtökön reggel a cseh közszolgálati hírtelevízió (CT24) a Barátság és az IKL kőolajvezetékeket üzemeltető Mero társaságra hivatkozva.



A hírtelevízió emlékeztetett: az orosz Transznyefty a korábban leállt szállításokat Szlovákiába és Magyarországra szerdán már felújította, miután a Mol tulajdonában lévő pozsonyi Slovnaft társaság kifizette az ukránoknak a tranzitdíjat. A csehországi szállítások folytatódó megszakításának okát az illetékesek nem közölték



Az orosz kőolajat feldolgozó Unipetrol társaság közölte, hogy több napra elegendő tartalékkal rendelkezik.



Jozef Síkela, cseh ipari és kereskedelmi miniszter szerint az orosz kőolajszállítások megszakítása jelenleg nem korlátozza a csehországi olajfinomítók működését.



"Az Orlen Unipetrol csoport kőolajfinomítói Litvínovban és Kralupy nad Vltavouban elegendő nyersolajjal rendelkeznek működésükhöz. Ez jelenleg a tervezett szinten van, és a cseh piac folyamatosan be van biztosítva kőolajtermékekkel" - mondta Michal Proczházka, az Unipetrol szóvivője a televíziónak.



A cseh Unipetrol a lengyel PKN Orlen társaság tulajdonában van. A Cseh Sajtóiroda a kőolajszállítások leállásával kapcsolatban a PKN Orlen álláspontját is kérdezte, de a társaság a kérdésekre csütörtök reggelig nem reagált.



"A szállítások kiesése a Barátság vezetéken semmi módon nem korlátozza a cseh kőolajfinomítók működését. Bármiféle korlátozások nélkül működnek és a Mero állami vállalat több napra elegendő kőolajtartalékokkal rendelkezik. A lengyel féllel együtt keressük a helyzet megoldását, hogy megfelelő jogi és műszaki alapokon felújuljon a kőolajszállítás Csehországba" - nyilatkozta Jozef Síkela a televízióban.



"Elhúzódó problémák esetén az állam 90 napra elegendő stratégiai tartalékait is igénybe lehetne venni, de erre egyelőre nincs szükség" - tette hozzá a miniszter.