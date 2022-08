Bocsánatot kért a német miniszter az ukrajnai fotóért

Nancy Faeser német belügyminiszter bocsánatot kért, miután július végi ukrajnai útja során egy pohár pezsgővel a kezében pózolt egy vidám fotón.



"Sajnálom a fotót" - mondta Faeser kedden, miután az RND hírcsatorna potsdami élő adásában erről kérdezték. Ez "természetesen nem volt helyénvaló" - tette hozzá.



A belügyminisztert a kommentátorok és az ellenzék azután ostorozták, hogy az interneten felbukkant a kép, amelyen Hubertus Heil német munkaügyi miniszterrel és Anka Feldhusen ukrajnai nagykövettel együtt egy nyitott erkélyen italozik a kijevi polgármesterrel és Vitalij Klitschko bokszlegendával.



A kritikusok rámutattak, hogy Ukrajna, amely jelenleg háborúban áll Oroszországgal, nem egy nyaralóhely, vagy olyan hely, ahonnan mosolygós képeket lehet posztolni. A CDU (Kereszténydemokrata Unió) főtitkára, Mario Czaja ragaszkodott ahhoz, hogy a pezsgősüveges fotó "sokat elmond" az Olaf Scholz kancellár kormánykoalíciójában részt vevő szociáldemokrata párt (SPD) tagjairól.



Faeser azonban ragaszkodott ahhoz, hogy a vitatott kép azt mutatja, hogy a mindennapi élet visszatér Kijevbe. "Az emberek elmennek vásárolni. Újra virágokat ültettek a közterületekre. Az emberek bárokba járnak, kávézókban ülnek, a munkájukat végzik" - magyarázta a miniszter.



Az orosz erők március végén és április elején "a jóakarat gesztusaként" kivonultak az ukrán főváros környéki területekről, miután Isztambulban béketárgyalások kezdődtek az ukrán vezetéssel. A tárgyalások azonban azóta megrekedtek, Moszkva pedig azzal vádolja Kijevet, hogy visszalép a Törökországban elért eredményekhez képest.



Az orosz visszavonulás óta a harcok főként az Ukrajna délkeleti részén, a fővárostól több száz kilométerre fekvő Donbász régióra összpontosulnak. Oroszország azonban ebben az időszakban több nagy pontosságú csapást is mért kijevi katonai célpontok ellen.



A belügyminiszter a fotó készítésének körülményeit is megmagyarázta. "Este meghívott minket a nagykövet és Vitalij Klitschko kijevi polgármester, és végül ugyanazt az italt választottuk, mint ő" - magyarázta Faeser.



"Ezt nem tenném meg még egyszer. Mert ez olyasmit fejez ki, ami nem helyénvaló, ha az ember egy másik országból érkezik" - tette hozzá.

