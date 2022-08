Koronavírus-járvány

Öntesztelést javasolnak Szlovéniában az új tanévben

A szlovén közegészségügyi intézet (NIJZ) azt javasolja a diákoknak és a tanároknak, hogy végezzenek öntesztelést az új tanévben a koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében - mondta Nina Pirnat epidemiológus, a NIJZ szakcsoportjának vezetője szerdai sajtótájékoztatóján.



A szakember kifejtette, hogy két forgatókönyv szerint kell eljárni. Amennyiben a járvány gyorsan terjed, de a többségnél nem okoz súlyos szövődményeket, csak azoknak kell letesztelni magukat, akik fertőzöttel érintkeztek vagy tüneteket észlelnek magukon. Ha azonban növekszik a súlyos lefolyású Covid-19-megbetegedések száma, az öntesztelést hetente legalább egyszer mindenkire ki kell terjeszteni, azokra is, akiknek nincsenek tüneteik - figyelmeztetett.



Kiemelte: fontos, hogy a teszteket mindenki otthon végezze el, még mielőtt belép bármelyik oktatási intézménybe.



Kijelentette továbbá, hogy csak ajánlásokról van szó, nem teszik kötelezővé a tesztelést, mint ahogy a maszk viselését sem. "'A felelősség minden egyes személyt terhel" - mondta.



Megemlítette a szellőztetés fontosságát is. Szavai szerint lényeges, hogy rövid időre a téli időszakban is nyitva legyenek az ablakok. "Tudjuk, hogy ez kellemetlen, de valahogy ki kell bírni" - fogalmazott, és azt javasolta, hogy amennyiben szükséges, mindenki öltözzön rétegesen.



Keddre 1714 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az országban, és hat beteg halt meg. Kórházban 96 beteget ápolnak, közülük 12-en vannak intenzív osztályon.



A NIJZ legfrissebb adatai szerint a 100 ezer lakosra jutó új megbetegedések száma 14 nap alatt tízzel, 983-ra, a 7 napos átlag pedig 33-mal, 1408-ra csökkent.



A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 263 152-en kaptak védőoltást, közülük 1 220 703-an mindkét adagot felvették. A harmadik, emlékeztető oltást 657 940-en adatták be maguknak.