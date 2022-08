Háború

Medvegyev szerint Zelenszkij Hitlert játszik

Dmitrij Medvegyev ostorozta az ukrán államfőt, amiért az arra szólított fel, hogy minden orosz ellen világszerte megtorló intézkedéseket kell foganatosítani. 2022.08.09 17:19 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök azt akarja, hogy a Nyugat Adolf Hitler német náci vezértől merítsen ihletet - állította kedden Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök.



Medvegyev, aki jelenleg az orosz nemzetbiztonsági tanács elnökhelyettesi tisztségét tölti be, az oroszok kollektív büntetésére való felhívása miatt bírálta Zelenszkijt.



A NATO-támogatott vezető azt követelte, hogy minden orosz embert - függetlenül attól, hogy milyen irányultságú vagy milyen körülmények között él - toloncoljanak ki a nyugati országokból.



"Adolf Hitler megpróbált ilyen elképzeléseket megvalósítani" - jegyezte meg az orosz tisztviselő. "Van még kérdés az ukrán hatóságok természetével kapcsolatban?"



A nemkívánatos embercsoportok, köztük zsidók, romák, LMBT, fogyatékkal élők és kommunisták náci Németország általi kiirtása a kollektív büntetés legszélsőségesebb példái közé tartozott a történelemben.



A közösségi médiában közzétett kritika a The Washington Post által hétfőn közzétett Zelenszkij-interjúra érkezett válaszul. Az amerikai újságnak nyilatkozva felszólította a nyugati országokat, hogy minden, a földjükön élő orosz állampolgárt utasítsanak ki, és tiltsák meg az új belépést. A javasolt kiutasításoknak még az orosz kormány ellenzékére is vonatkozniuk kellene - mondta Zelenszkij.



"Nem lehet az egész lakosságot felelősségre vonni, nem igaz?". De igen. A lakosság választotta ezt a kormányt, és nem harcol ellene, nem vitatkozik vele, nem kiabál vele" - idézték az ukrán elnököt.



Zelenszkij látszólag azt sugallta, hogy a külföldön élő oroszok, akiket akaratuk ellenére hazájukba kényszerítenének, végre nyomást gyakorolnának az orosz kormányra, és rávennék, hogy vizsgálja felül az Ukrajnával kapcsolatos politikáját.