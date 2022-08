Olasz választás

Az olasz utcákon megkezdődött a pártok plakátharca

A kormányfői tisztségre pályázó Giorgia Meloni arcképe uralja a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) plakátjait, miközben a baloldal a bevándorlók gyerekekeinek ígér állampolgárságot a városi utcákon megkezdődött választási versenyben.



Az Olasz Testvérek reklámfelületei azt hirdetik, "készen állunk Olaszország talpra állítására". A plakátokon a párt elnöke Giorgia Meloni látható, aki a miniszterelnök-jelöltként indul.



"Ha a jobbközép koalícióban az Olasz Testvérek akár egyetlen szavazattal többet kap szövetségeseihez képest, én leszek a kormányfő" - idézte Giorgia Melonit a Corriere della Sera napilap kedden. A jobboldali politikus a Fox News amerikai hírcsatornának adott korábbi interjúban kijelentette, ő lehet Olaszország első női miniszterelnöke.



A baloldali Demokrata Párt (PD) - miniszterelnök-jelölt hiányában - politikusok fotója nélkül hirdeti, hogy az olasz iskolákban tanuló bevándorló gyerekeknek állampolgárságot adna, és alacsonyabb lakásbérleti díjat ígér a fiataloknak.



Silvio Berlusconi pártja, a jobbközép Hajrá, Olaszország! (FI) 1994-től használt plakátjait újította fel, amelyek szerint a választók politikai "térválasztása" most fontosabb mint valaha.



A plakátok elsősorban a városok peremkerületeit lepték el, ahol a felmérések szerint a majdnem negyven százalékra mért bizonytalanok többsége él.



Az Swg közvéleménykutató keddi adatai azt mutatják, hogy az egyéni választókörzetek kilencven százalékában az FdI, a FI és a Liga jobbközép pártkoalíciójának jelöltjei állnak nyerésre. Mivel az új választási rendszer értelmében a parlamenti mandátumok egyharmada az egyéni körzetekből, további kétharmada a listákról kerül ki, a jobbközépnek a jelenlegi felmérésekben mutatott 45 és 49 százalék közötti eredménye nem elég a kétharmados többséghez, ami esetleges alkotmánymódosításra adhatna lehetőséget. Giorgia Meloni nem zárta ki, hogy kétharmados jobbközép eredmény esetén az elnöki köztársaság bevezetését kezdeményezik.



A baloldali pártok közötti viták és szakadások eredményeképpen a PD vezette szövetség támogatottsága nem éri el a 30 százalékot.



A YouTrend felmérése szerint a szeptember 25-i választások előtt 47 nappal a legnagyobb pártnak az FdI bizonyul 24,2 százalékkal, utána a PD következik 22,3 százalékkal. A Matteo Salvini vezette Liga valamivel 14 százalék felett teljesít, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) nem éri el a 11 százalékot, a FI kilenc százalékon áll.



Elemzők szerint a választási verseny a jobboldali FdI és a baloldali PD között éleződik ki. Ezzel egy időben verseny zajlik az FdI és szövetségese a Liga között is: Matteo Salvini szintén úgy nyilatkozott, ő lesz a kormányfő, ha a Liga több szavazatot kap mint az Olasz Testvérek.

Matteo Salvini a tőle korábban megszokott kampánystílust követi, vagyis járja az országot, folyamatosan jelen van az utcákon, a sajtóban és a közösségi felületeken is. Giorgia Meloni viszont "a csendes kampányt választotta, tudva, hogy előnyben van, és akár a 30 százalékot is megközelítheti" - írta a La Repubblica. Hozzátette, Giorgia Meloni meggyőződése, hogy az olaszok még legalább tíz napig, augusztus közepi szabadságuk alatt nem akarnak politikáról hallani. A választási kampány a nemzeti ünnepnek számító augusztus 15-e után kapcsolhat magasabb sebességre.



Az FdI egyik tartományi koordinátora, Luca De Carlo a baloldali napilapnak azt mondta, Meloninak eddig a Draghi-kormány ellenzékeként "kiabálva kellett hangját hallatnia, de most nincs rá szüksége, mivel az emberek enélkül is az oldalára állnak".



A jobbközép szövetség 15 pontban tervezett programját augusztus második felében hozzák nyilvánosságra.