Ukrajnai háború

Ellentámadást indítottak az ukránok Herszonnál, heves harcok keleten

2022.08.09 08:13 MTI

Továbbra is heves harcok dúlnak a kelet-ukrajnai Donyeck régióban Bahmut és Avgyijivka határában - ismertette hétfőn az ukrán vezérkar hadijelentésében.



A közlés szerint Szoledartól és a szomszédos Bahmuttól keletre orosz támadásokat vertek vissza, illetve sikerült megakadályozni előretöréseket Sziverszktől keletre és Avgyijivkától délnyugatra.



Natalija Humenyuk, az ukrán déli parancsnokság sajtóközpontjának vezetője hétfőn arról számolt be, hogy az orosz csapatok kezére került Herszonnál az ukrán hadsereg ellentámadást indított és rakétákkal lőtte a stratégiailag fontos, a korábbi harcokban már károkat szenvedett Antonyivszkij-hidat és a Nova Kahovkánál lévő duzzasztógáton átvezető utat.



Hozzátette, hogy az átkelőhelyekben okozott károk miatt komolyan akadozik a Dnyeper jobb partvonalán lévő orosz csapatok ellátása.



Hírügynökségek felhívják a figyelmet arra, hogy független forrásból nem lehet ellenőrizni a harcoló felek jelentéseit.



A brit hírszerzés szerint Oroszország veszélyes gyalogsági aknákat is bevet a frontvonalak biztosítására. Felhívta a figyelmet arra, hogy ezek a katonákra és a civilekre egyaránt veszélyt jelentenek.



Mindeközben az orosz haderő ellenőrzése alá került Zaporizzsja régióban hivatalosan is megkezdődött az Oroszországhoz csatlakozásról szóló népszavazás előkészítése. "A központi választási bizottságnak címzett rendeletet rendeletet írok alá Zaporizzsja megyének az Oroszországi Föderációhoz csatlakozásáról szóló népszavazás előkészítéséről" - jelentette ki Jevgenyij Balickij, a megye Moszkva-barát közigazgatásának vezetője a Ria Novosztyi orosz hírügynökség jelentése szerint. Balickij a megszálló erők által szervezett "Összetartunk Oroszországgal" nevű fórumon beszélt erről Melitopolban. Zaporizzsja megye mintegy 700 ezer lakosú, azonos nevet viselő székhelye ugyanakkor továbbra is a kijevi kormányerők kezén van. Balickij egyelőre nem mondott időpontot, hogy mikor tartanák a referendumot.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti videóüzenetében figyelmeztetett, hogy Kijev és szövetségesei nem fognak béketárgyalásokba bocsátkozni, ha Moszkva ilyen jellegű népszavazásokat tart Ukrajna elfoglalt térségeiben.