Zaharova: Kijev túszul ejti Európát a zaporizzsjai atomerőmű lövetésével

Az orosz Interfax hírügynökség szerint az ukrán erők vasárnapra virradóra rakétát lőttek ki a zaporizzsjai nukleáris létesítmény területére.

Kijev gyakorlatilag túszul ejti Európát a zaporizzsjai atomerőmű lövetésével - jelentette ki hétfőn Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő.



"A lesből és az éj leple alatt elkövetett gyilkosságok a banderista ideológia híveinek lényegi jellemzői, ami már a nagy honvédő háború óta ismert. De most már nemcsak Ukrajna és Oroszország népét vették célba. Gyakorlatilag túszul ejtik Európát és látszólag nincs ellenükre, hogy lángba borítsák náci példaképeik szolgálatában" - hangoztatta Zaharova arra reagálva, hogy az orosz Interfax hírügynökség szerint az ukrán erők vasárnapra virradóra rakétát lőttek ki a zaporizzsjai nukleáris létesítmény területére.



Mint mondta, az ukrán kormányerők tevékenysége miatt minden egyes nappal veszélyesebbé válik a helyzet az orosz kézre került atomerőmű térségében. Hozzátette, hogy a tűzérséget működő reaktorokra és a kiégett fűtőelemek lerakatára vezetve "az ukránok saját magukat veszik célba".



Zaharova közölte azt is, hogy rendszeresen küldenek a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek (NAÜ) a helyszínről friss információkat, "amelyek tükröződnek a szervezet információs körleveleiben és minden bizonnyal mutatják az ukrán hadsereg törvényellenes cselekedeteit, amelynek parancsnoksága végleg elveszítette a józan gondolkodás képességét".



A szóvivő kijelentette, hogy ukrán csapatok augusztus 6-án és 7-én is lőtték az atomerőmű területét, de csak a létesítmény dolgozóinak és az objektumot védő orosz erőknek köszönhetően nem történt nagyobb baj.



António Guterres ENSZ-főtitkár hétfőn Japánban tartott sajtótájékoztatóján felszólított arra, hogy a múlt hét végi csapások és a kölcsönös vádaskodások után engedjék be a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) ellenőreit a zaporizzsjai atomerőműhöz.



Zaharova üdvözölte Guterres felhívását. "Arra számítunk, hogy az ENSZ részéről valóban nem gördítenek több akadályt az ügynökség nemzetközi missziója elé, mint az sajnos a múltban történt" - tette hozzá.



Rafael Grossinak, a NAÜ főigazgatójának esetleges helyszíni látogatásáról szólva Zaharova kijelentette, hogy Oroszország mindent előkészített. Mint fogalmazott, a jelenlegi helyzetben csak az ukrán vezetésnek áll érdekében távol tartani a szakembereket a nukleáris létesítménytől.



Az orosz külügyi szóvivő egyben felszólította az ENSZ és a NAÜ vezető tisztségviselőit, hogy utasítsák rendre a kijevi vezetést és világosan jelentsék ki, hogy a jelenlegi helyzetben a fenyegetés az ukrán féltől ered.