Világvége

Két hete pusztít erdőtűz egy németországi nemzeti parkban

Két hete pusztít erődtűz Németország keleti részén egy nemzeti parkban, a hatóságok hétfői adatai szerint még legalább egy hétig tart a védekezés.



A német-cseh határon fekvő Szász Svájc Nemzeti Parkban (Nationalpark Sächsische Schweiz) több műszakban összesen 800 tűzöltő küzd a lángokkal, amelyek július 23-án csaptak fel először, amikor a határ túloldalán fekvő Cseh Svájc Nemzeti Parkban (Národní park České ©výcarsko) keletkezett erdőtűz német területre terjedt.



Az utóbbi évtizedek legsúlyosabb aszályától szenvedő vidéken ásóval, kapával igyekeznek feltárni a tűzfészkeket a száraz, kemény talajban. A sziklás és meredek területen nem lehet földgépeket használni, túl nagy a veszély, hogy szikra keletkezik, ha kőbe ütköznek - idézték német hírportálok Thomas Kunzot, a védekezés vezetőjét.



Az erdőtűz 150 hektáron - egy nagyjából 210 futballpályányi területen - pusztít. Közvetlen környezetében igyekeznek átnedvesíteni a talajt és az aljnövényzetet. A szórófejeket azonban csak tisztásokon lehet felállítani, és az is gond, hogy az erős napsugárzás miatt a víz gyorsan elpárolog, így nem biztos, hogy elég mélyen behatol a talajrétegekbe - mondta Thomas Kunz.



A munkát tovább nehezíti, hogy az országos meteorológiai szolgálat (Deutscher Wetterdienst) előrejelzése szerint egész héten nem várható csapadék.



A természeti katasztrófa eddigi legnehezebb napjaiban ezernél is többen küzdöttek a lángokkal, és bevetettek a többi között helikoptereket és rendőrségi vízágyúkat. Több tartományból érkeztek tűzoltók a szászországi bajtársak segítségére, és a védekezésbe még a hadsereg is bekapcsolódott.



Michael Kretschmer, Szászország tartomány miniszterelnöke a napokban a szabadságát megszakítva kereste fel a nemzeti parkot. Mint mondta, a védekezés és az erdő rehabilitációja "sok-sok millió euróba" kerül.

Der Waldbrand im Nationalpark Sächsische Schweiz ist weiterhin sehr kritisch😔 Viele Menschen haben ihr Hab und Gut verloren,mussten evakuiert werden😔

Umkreis bitte meiden!!

Keine Zigaretten Kippen unachtsam wegwerfen!!! pic.twitter.com/K2GenxueaP — SwieSonne (@SwieSonne) July 27, 2022