Moszkva Európa legnagyobb atomerőművének ágyúzásával vádolta meg Kijevet

Antonio Guterres ENSZ-főtitkár aggodalmának adott hangot Európa legnagyobb atomerőművében bekövetkező esetleges nukleáris katasztrófa miatt, miután Moszkva azzal vádolta meg az ukrán erőket, hogy pénteken lőtték az ország déli részén, Zaporozsjei régióban lévő atomerőművet, Kijev pedig azt állítja, hogy Oroszország "pajzsként" használja a létesítményt katonái számára.



"Minden atomerőmű elleni támadás öngyilkos dolog. Remélem, hogy ezek a támadások véget érnek, és ugyanakkor remélem, hogy a NAÜ hozzáférhet az erőműhöz" - mondta Guterres hétfő reggel Tokióban tartott sajtótájékoztatóján, anélkül, hogy bármelyik felet is hibáztatta volna.



A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szombaton közölte, hogy "rendkívül aggódik" a Zaporozsjei Atomerőmű pénteki bombázása miatt. A létesítményt bármilyen "katonai tűzerővel" célba venni "játék a tűzzel, potenciálisan katasztrofális következményekkel" - jelentette ki Rafael Mariano Grossi, az ENSZ nukleáris megfigyelőközpontjának főigazgatója.



A NAÜ azt is javasolta, hogy küldöttséget küldjenek a helyszínre, hogy "technikai támogatást nyújtsanak a nukleáris biztonság és védelem terén", és "segítsenek megakadályozni, hogy a helyzet még inkább kicsússzon az ellenőrzés alól". Sem Moszkva, sem Kijev nem reagált eddig a NAÜ javaslatára.



Az ország déli részén található Zaporozsjei atomerőművet február végén foglalták el az orosz erők, amikor Moszkva megtámadta Ukrajnát. A létesítmény továbbra is ukrán személyzettel, orosz ellenőrzés mellett működik.

Pénteken Moszkva azzal vádolta meg az ukrán csapatokat, hogy tüzérségi lövedékeket lőttek ki az erőműre, miután az elmúlt hónapban állítólag több dróntámadási kísérlet is történt. Az orosz külügyminisztérium egyik magas rangú nonproliferációs és fegyverzetellenőrzési tisztviselője arra figyelmeztetett, hogy az erőmű elleni támadások az 1986-os csernobili atomkatasztrófához hasonló eseményt idézhetnek elő.



Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy az erőműben lévő "berendezések egy része" a lövések miatt nem kapott áramot, és tűz ütött ki a létesítményben, amelyet gyorsan eloltottak. A minisztérium azt állította, "puszta szerencse", hogy az ukrán lövedékek nem okoztak nagyobb tüzet és "esetleges nukleáris katasztrófát".



Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken azt állította, hogy az erőművet ért lövések orosz csapatoktól származnak. Ugyanakkor Antony Blinken amerikai külügyminiszter és más kijevi tisztségviselők ismételten azzal vádolták Oroszországot, hogy az erőművet "pajzsként" használja katonái számára, "tudván, hogy az ukránok nem tudnak és nem is akarnak visszalőni". Vasárnap Zelenszkij ismét "nukleáris terrorizmussal" vádolta Moszkvát, és sürgette a nyugati kormányokat, hogy szankcionálják Oroszország nukleáris iparát.